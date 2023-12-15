БПЛА літали кілька годин: ЗС РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed (карта)

Російські дрони були помічені в Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряна тривога у зв'язку з активністю ворожих БПЛА була оголошена ЗСУ ще о 19:55 14 грудня.

Уже о 21:01 з'явилося повідомлення про те, що кілька груп дронів рухаються з Миколаївської області в Одеську область.

"Атака ворожих ударних дронів триває! "Шахеди" з Миколаївщини та Одещини рухаються на північний захід. Кілька нових груп "шахедів" заходять у Миколаївську область з півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — зазначили в ЗСУ о 21:35.

Пізніше стало відомо, що кілька груп ворожих дронів рухалися на кордоні Кіровоградської, Черкаської, Вінницької областей. Вони летіли на північ у напрямку Умані.

"Решта груп — на Миколаївщині, рухаються в тому ж напрямку", — зазначили в ЗСУ о 22:09.

О 23:38 Повітряні сили повідомили, що дрони перебувають у Хмельницькій та Вінницькій областях. Вони рухалися в напрямку Старокостянтинова.

О 00:32 кореспондент Фокуса повідомив, що в Хмельницькій області працюють сили ППО.

Уже о 01:16 ночі 15 грудня Повітряні сили повідомили, що безпілотники з Кіровоградської рухаються в напрямку Полтавської, а саме до міста Кременчук. Уже о 02:02 ночі в більшості областей було оголошено відбій тривоги.

Нагадаємо, що Повітряні сили повідомили, як збивали "Кинджали". Зазначається, що повітряну тривогу в Україні оголосили о 14:09 через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка з території РФ. Близько 14.15 було здійснено пуски ракет. Прильоти в район Старокостянтинова Хмельницької області зафіксували о 14:20. Таким чином від пуску ракет до прильотів минуло 10 хвилин.