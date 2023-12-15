РФ атакувала Україну ударними Shahed: вибухи лунали у чотирьох областях (фото)

Під час нічної атаки російських дронів вибухи чули неподалік від Старокостянтинова, де розташований військовий аеродром. Повітряна тривога по Україні тривала п'ять годин.

В ніч з 14 на 15 грудня Україна опинилась під ударом групи дронів-камікадзе Shahed-136, які РФ запустила з Краснодарського краю. Мобільні вогневі групи ЗСУ впорались з небезпекою, збивши усі ворожі пристрої, які летіли над південними та центральними областями. Про деталі нічного удару ЗС РФ ідеться у дописі командування Повітряних сил на сторінці Facebook.

Вказується, що ворог запустив по Україні 14 "шахедів", які здійнялись у повітря з полігону біля Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ. Усі 14 дронів збили мобільні вогневі групи: вибухало у чотирьох областях — Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Полтавській.

Нічний удар РФ — деталі обстрілу 15 грудня

Зазначимо, у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили про повітряну загрозу о 21:00 14 грудня. Вказували, що дрони прямують у бік Миколаївщини та Одещини. За годину кілька груп "шахедів" дістались до Кіровоградської, Вінницької, Черкаської областей. О 23:47 — надійшли інформація про загрозу для Старокостянтинова у Хмельницькій області (тут розташований військовий аеродром). О 1:15 повітряне командування попередило про атаку у Полтавській області — Shahed-136 помітили над Кременчуком.

Відбій повітряної тривоги пролунав о 1:49 — тоді скасували загрозу для Полтавщини. Повітряна атака ЗС РФ в ніч на 15 грудня тривала п'ять годин.

Про роботу мобільних вогневих груп по дронам-камікадзе розповіли у пабліку "Новости Одесса": о 23:32 вказали, що працюють сили ППО. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер не публікував деталі нічної атаки РФ.

Крім того, про вибухи у небі на Хмельниччиною повідомив кореспондент Фокусу. Вибухи чули у районі Шепетівки — про це ж писали у спеціалізованому Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок". Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін на сторінці Facebook також писав про роботу ППО: гучно було у Шепетівському та Хмельницькому районах. Про наслідки російського удару інших даних не має.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін нічого не писав про атаку дронів в ніч на 15 грудня. Останній допис політика — інформація про рішення саміту голів ЄС про вступ України.

Напередодні, 14 грудня, відбулась більш масована атака — по Україні вдарили 42 дрона-камікадзе Shahed-136. Найбільша кількість ворожих БПЛА прямувала у бік придунайських портів — Рені та Ізмаїлу. Мобільні вогневі групи знищили усі безпілотники, але деякі уламки упали на гуртожиток на Одещині, розповіли у ОВА. В підсумку отримали поранення 11 людей, серед них — троє дітей.

Попередня масова атака відбулась у листопаді. Тоді ворог запустив 75 дронів, з яких сили ППО збили 74 шт.

Нагадуємо, 15 грудня боєць ЗСУ розповів про тактику ЗС РФ, які намагаються захопити Авдіївку на Донеччині. З його слів, російське командування не шкодує солдатів, які хвиля за хвилею ідуть в атаку. Тим часом аналітики Інститут вивчення війни спробували спрогнозувати, які будуть наслідки для США, якщо Росія переможе.