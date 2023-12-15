Дорога ціна втрати України: в ISW розповіли, що буде зі США, якщо РФ переможе у війні

За словами аналітиків, Сили оборони України за підтримки Заходу знищили майже 90% російської армії, яка вторглася в лютому 2022 року. Однак росіяни змогли компенсувати втрати в живій силі і зараз нарощують військову промисловість.

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Сполучені Штати набагато більше зацікавлені в перемозі України у війні проти РФ, ніж багатьом здається. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За словами експертів, Росія має шанси завоювати Україну повністю, якщо Штати та Європа припинять її підтримувати.

"Такий результат приведе пошарпану, але звитяжну російську армію прямо до кордону НАТО", — сказано у звіті.

Повідомляється, що за даними американської розвідки, Сили оборони України за підтримки Заходу знищили майже 90% російської армії, яка вторглася в лютому 2022 року. Однак росіяни змогли компенсувати втрати в живій силі і зараз нарощують військову промисловість.

У ISW зазначили, що російська армія, яка перемогла, матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ буде поступово відновлюватися, оскільки санкції неминуче ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю. Ба більше, вони будуть модернізовані за рахунок нових технологій.

У такому разі, як зазначили аналітики, щоб стримати та захиститися від нової російської загрози, Сполученим Штатам доведеться розгорнути у Східній Європі значну частину своїх сухопутних військ. Так, необхідно буде розмістити в Європі велику кількість літаків-невидимок, а їхнє виробництво та обслуговування — дуже дороге.

Ба більше, як повідомляють, перед США буде вибір між збереженням достатньої кількості літаків в Азії для захисту Тайваню і стримуванням Росії або відбиттям її нападу на союзника по НАТО

"Допомагати Україні зберігати позиції там, де вони є, за допомогою постійної військової підтримки Заходу для Сполучених Штатів набагато вигідніше і дешевше, ніж дозволити Україні програти", — зазначили аналітик.

За його словами, заморозка конфлікту дасть Росії час і можливості, щоб підготуватися до нової війни. Набагато вигідніше для Вашингтона — допомогти Україні повернути під контроль свої території. Це відкине війська Кремля далі на схід.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США не ухвалив допомогу Україні напередодні Різдва. Американський президент Джо Байден закликав Конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну "подарунка" і ухвалити рішення про допомогу Україні напередодні свят.