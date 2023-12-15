Складнощі у ВПС: інтриги в Конгресі США зупинили 100 військових програм

Заступник міністра ВПС США Крістін Джонс зазначила, що якщо законопроєкти не буде ухвалено до січня 2024 року, то американські повітряні сили не отримають 13 млрд доларів.

Майже 100 нових програм ВПС США призупинено до ухвалення Конгресом бюджету. При цьому низку космічних програм також буде законсервовано, якщо Конгрес не ухвалить бюджет на 2024 фінансовий рік. Про це заявила виконувачка обов'язків заступника міністра ВПС Крістін Джонс, передає Defence One.

Проблема полягає в тому, що уряд США без ухваленої резолюції про витрати заморожує більшість програм і забороняє військовим починати нові. Термін дії цього заходу закінчується в лютому, зазначають журналісти.

Джонс зазначила, що якщо законопроєкти не буде ухвалено до січня, американські ВПС втратять 13 млрд доларів "купівельної спроможності" — це кошти, на які розраховують повітряні сили США.

"Сума в 13 мільярдів доларів дорівнює приблизно такому самому відсотковому скороченню, якого ми зазнали під час скорочення бюджету у 2013 фінансовому році. І через 10 років ми все ще не повністю оговталися від цих наслідків", — сказала Джонс.

За її словами, резолюція про продовження фінансування також відтерміновує програму спільних бойових літаків ВПС ще щонайменше на рік і скасовує збільшення видатків на дослідження і розробки Космічних сил на 2,8 млрд доларів.

"Ми не можемо битися з однією рукою, зв'язаною за спиною, і ми не можемо належним чином конкурувати в цій галузі великодержавної конкуренції, маючи лише неповну колоду", — наголосила вона.

Нагадаємо, телеканал CNN 14 грудня повідомив, що в Конгресі США підтримали великий законопроєкт про оборонну політику, який включає і допомогу Україні. Документ передбачає виділення 886 млрд доларів на оборону.