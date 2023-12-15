Українські військові розбили бронегрупу російських військ біля Синьківки (відео)

Захисники розбили щонайменше 5 машин, серед яких танк та декілька бойових машин піхоти. Бій відбувався на близькій дистанції.

Російські війська хочуть захопити Купʼянськ. Для цього їм потрібно захопити Синьківку. Під час одного з російських штурмів бійці ЗСУ розбили колону окупантів. Про це повідомляє телеграм-канал військових "Дворічна – Іван Чорний",

Днями російські окупанти зібрали бронегрупу для штурму позицій українських оборонців. Безпілотник зафіксував 9 машин, серед яких танки та БМП. Вони мали доставити піхоту до Синьківки та прикривати їх. Ворогу дали підійти до околиць села, де вони висадили десант. ЗСУ почали бити ворога й ті почали тікати.

Окупанти кинули в бій 9 одиниць техніки

Українські військові змогли уразити три російські БМП-2, які покинули окупанти. Далі ворожа піхота почала бойові дії в населеному пункті й ЗСУ відбивали атаку. Під час бою захисники знешкодили ще одну бронемашину і танк.

ЗСУ розбили окупантів в Синьківці Фото: deepstatemap.live

Загалом за бій було уражено щонайменше 5 одиниць бронетехніки й великі втрати в живій силі. У "Мілітарному" додають, що під час відступу російська БМП зачепила росіянина й волокла його за собою. Для ЗС РФ Синьківка може стати плацдармом для наступу на Купʼянськ, тому вони постійно проводять штурмові дії.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ вказується, що на Купʼянському напрямку захисники відбили 15 атак ЗС РФ в районі Синьківки Харківської області.

Нагадаємо, 13 грудня ЗСУ показали, як пʼятеро бійців ЗСУ відбили позиції ЗС РФ поблизу Синьківки та захопили окупантів в полон.

В Харківській ОВА розказали, до чого може призвести окупація Синьківки.