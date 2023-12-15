Венесуела і Гаяна домовилися, що не воюватимуть за спірну територію, — CNN

За даними журналістів, лідери двох країн домовилися мирно врегулювати територіальну суперечку щодо багатого на нафту регіону Ессекібо.

Лідери Венесуели й Гаяни Ніколас Мадуро та Ірфаан Алі домовилися про створення спільної комісії для мирного врегулювання територіальної суперечки щодо Ессекібо, багатого на нафту регіону, розташованого на кордоні між двома країнами. Про це 15 грудня повідомляє американський телеканал CNN.

Зустріч лідерів відбулася 14 грудня в Кінгстауні, Сент-Вінсент і Гренадіни. У спільній декларації вони зобов'язалися "не погрожувати і не застосовувати силу один проти одного за жодних обставин" і "утримуватися, як словами, так і діями, від ескалації будь-якого конфлікту або розбіжностей, що виникають унаслідок суперечності".

Водночас позиції країн щодо питання про приналежність Ессекібо залишаються суперечливими, зазначають журналісти. Венесуела вважає, що регіон є її невіднятною частиною, а Гаяна стверджує, що він є її суверенною територією.

До складу спільної комісії увійдуть міністри закордонних справ Венесуели і Гаяни та технічний персонал країн. Лідери домовилися знову зустрітися в Бразилії найближчими місяцями.

Територіальна суперечка між Венесуелою та Гаяною

Уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо, території, оспорюваної з сусідньою Гаяною, і доручив почати обговорення щодо створення нового регіону Гаяна-Ессекібо. Ніколас Мадуро підтвердив свої домагання на ці землі, питання про які залишається спірним з XIX століття, особливо після виявлення морських запасів нафти та газу на території колишньої британської колонії.

Територія, на яку претендує Венесуела Фото: Фокус

Рішення про створення спільної комісії було ухвалено після того, як Венесуела провела референдум про приєднання Ессекібо, попри рішення Міжнародного суду ООН, яке наказувало їй утриматися від будь-яких дій зі зміни ситуації в територіальній суперечці.

Після референдуму, на якому понад 95% венесуельців, які голосували, підтримали претензії уряду на Ессекібо, Гаяна привела свої збройні сили в стан підвищеної бойової готовності і звернулася по допомогу до США та ООН. Мадуро у відповідь заявив про анексію Ессекібо і почав мобілізацію армії.

Сполучені Штати повідомляли про плани провести патрулювання разом із військовими Джорджтауна (Гаяна).