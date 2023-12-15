Здала росіянам важкопоранених воїнів ЗСУ: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін

За інформацією СБУ, російські окупанти ув’язнили українських захисників та вивезли їх до "російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури".

Довічне позбавлення волі заочно отримала лікарка-офтальмолог одного з медзакладів тимчасово окупованого Маріуполя Валентина Чехова, яка під час боїв за місто у березні 2022 року "здала" росіянам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ. Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим з позивним "Осетин" намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів.

"Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію", — йдеться у повідомленні.

Після цього, за інформацією правоохоронців, поранених військових Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті.

Лікарка-офтальмолог одного з медзакладів тимчасово окупованого Маріуполя Валентина Чехова

Росіяни вивезли та катували поранених військових

Однак, як наголошують в СБУ, Чехова під час "палатного" обходу медичної установи разом з окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ.

Після цього російські окупанти ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до "російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури".

Чехова "здала" росіянам лікаря, який рятував воїнів ЗСУ

Також слідством встановлено, що крім військовослужбовців Сил оборони Чехова вказала "Осетину" на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів.

"Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до повільної смерті", — зазначили правоохоронці.

Як додають в Службі безпеки, лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни "вартових", яких виставили російські загарбники по периметру медустанови.

Як встановило розслідування, за співпрацю з окупантами Чехова отримала "заохочення" у вигляді "призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення" захопленої лікарні.

Довічне увʼязнення за державну зраду

На підставі зібраних доказів суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй заочно довічний термін ув’язнення.

В СБУ уточнили, оскільки вона перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України (СБУ) затримала агента російської ФСБ, який скоригував ракетні удари по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 31 грудня 2022 року.