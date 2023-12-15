Одним сірником: у легіоні "Свобода Росії" показали, як підпалили нафтобазу у Воронежі (відео)

Щоб дістатись до резервуара з пальним під Воронежем, диверсанти здолали 200 км, не спали та витратили гроші лише на сірники. Тим часом на фронті для аналогічних дій потрібно набагато більше ресурсів, заявили бійці.

Нафтобазу у Воронежі, яка вибухнула в ніч на 12 грудня, підірвали російські добровольці з легіону "Свобода Росії" (ЛСР). Бійці стверджують, що вчинили диверсію без особливих проблем. Про деталі нічної спецоперації розповіли у Telegram-каналі легіону.

У дописі вказано, що бійці ЛСР доклали небагато зусиль, щоб підірвати резервуар з пальним у Воронезькій області (за 200 км від України). Для цього, з їхніх слів, знадобились лише сірники і безсонна ніч. Також зауважили, що на фронті паливо противника нищити складніше — потрібно снаряди, артилеристи і оператори БПЛА.

На відео, опублікованому російськими добровольцями, видно як вони посеред ночі підбираються впритул до великого резервуара і роблять певні маніпуляції. Після цих дій, як свідчили дані від російської влади, там спалахнула пожежа і стався вибух.

На завершення бійці натякнули, що аналогічні "легкі" диверсії роблять звичайні росіяни, наприклад, на танкових заводах: просто відгвинчують гайки на підприємстві-виробнику. На завершення наголосили, що "ресурси РФ повинні працювати на РФ, а не на злочинну війну".

Диверсії у РФ — деталі

Зазначимо, російська влада, після вибуху багатотонної цистерни з пальним заявила, що інцидент начебто стався під час тренувальних навчань МНС, для яких навмисно зімітували підрив та пожежу. Однак в ГУР Міноборони заперечили заяви росіян і запевнили, що за подією стоять українські Сили оборони.

Тим часом 30 листопада розвідка повідомила про підпал розподільчих шаф на залізниці у Підмосков'ї. Вказували, що ця диверсія зруйнувала логістику росіян і створила проблеми для москвичів. Тоді ж стало відомо про вибух у 15-кілометровому тунелі, яким їхав потяг з пальним. Експерти зауважили, що це єдиний залізничний шлях, який з'єднує центральну частину Росії з Китаєм і КНДР.

Нагадуємо, у медіа проаналізували ситуацію, яка склалась на відтинку фронту біля Кринок на Херсонщині. Крім того, бійці ЗСУ розповіли, чого очікувати від боїв, які відбуваються навколо Авдіївки на Донеччині.