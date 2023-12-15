Путіна підловили на брехні: в ГУР озвучили точну чисельність ЗС РФ в Україні

За інформацією представника української розвідки Андрія Черняка, на фронті та тимчасово окупованих територіях перебувають близько 30 000 військовослужбовців Росгвардії.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони надали конкретну інформацію про кількість російських військових, які беруть участь у війні проти України. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

За його словами, на сьогодні чисельність російської армії в Україні — 443 000 бійців.

Також на фронті та тимчасово окупованих територіях перебувають близько 30 000 військовослужбовців із Росгвардії.

При цьому спікер української розвідки Андрій Юсов розповів, що, згідно з підрахунками ГУР, наразі чисельність російської армії в Україні становить орієнтовно понад 450 тисяч осіб.

Путін завищив кількість окупаційних військ

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, президент Російської Федерації Володимир Путін під час "Прямої лінії" заявив, що на території України в зоні бойових дій перебуває 617 тисяч російських військовослужбовців, при цьому загальна протяжність лінії фронту становить майже 2 тис. кілометрів.

Главі держави-агресора російський воєнкор Дмитро Кулько озвучив проблеми з військовослужбовцями ЗС РФ, які дістали поранення і змушені після проходження лікарської комісії знову вирушати до частини, щоб отримати відповідний документ.

На це Путін відповів, що в Україні тривають масштабні бойові дії, а лінія фронту становить близько 2 тисячі кілометрів.

Також під час "Прямої лінії" президент РФ Володимир Путін зробив низку заяв, які стосувалися України. Зокрема, глава Кремля заявив, що, цілі так званої "спеціальної військової операції" не змінилися в Україні.

Крім того, він заявив, що конфлікт між Росією та Україною розпочався 2014 року через те, що "американські дружки" не дозволили встановити дружні відносини з Києвом.