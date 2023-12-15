У Києві під час обстрілу дітей не пустили в укриття через собаку: правоохоронці відкрили справу

У столичній прокуратурі кажуть, що розслідуватимуть справу за фактом залишення у небезпеці. За інформацією журналістки, інцидент стався у школі №40 у Святошинському районі.

У Києві виник черговий скандал з укриттями. На цей раз охоронець однієї зі столичних шкіл відмовився пускати в сховище дітей, тому що вони були із собакою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом залишення у небезпеці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 14 грудня близько 16 години під час повітряної тривоги. 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка намагалися сховатися в укриття школи, однак їх всередину не пустив охоронець. Причиною такого вчинку стало те, що діти були із собакою породи "мальтіпу" та відмовилися залишати її на вулиці.

Власне вчора, 14 грудня, Росія випустила по Україні три ракети "Кинджал" із літаків МіГ-31К. Одну з ракет було збито у Київській області.

Правоохоронці не повідомляють назву навчального закладу у якому стався інцидент, однак як повідомила журналістка Тетяна Даниленко на своїй Facebook-сторінці, йдеться про школу №40 у Святошинському районі.

Фото: Скриншот

Тим часом як йдеться у повідомленні, директор сказала, що заклад не зміг діяти інакше, адже у деяких дітей могла бути алергія на собак. На місце інциденту приїхала мати дітей та правоохоронці.

Також журналістка зазначила на символізмі цього інциденту, адже цей випадок стався у школі, куди у перший день повномасштабного вторгнення Росії звернувся батько дітей, аби стати добровольцем. Втім він загинув, захищаючи Україну.

Зазначимо, що на момент написання новини Департамент освіти і науки Києва та навчальний заклад не публікували на своїх сторінках заяв стосовно цього інциденту.

Скандали із укриттями у Києві

За майже два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні досі виникають інциденти, коли люди не можуть потрапити в укриття. Інколи такі випадки закінчуються трагічно.

Зокрема, внаслідок ракетної атаки у ніч на 1 червня в Києві загинули двоє жінок та одна дитина. Чоловік однієї із загиблої розповідав, що вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, втім сховище їм не відкрили.

Після цього трагічного випадку мешканці столиці почали масово жалітися на закритті укриття. Тоді влада обіцяла розібратися із цим питанням.

Окрім того, 13 листопада у Херсонській ОВА повідомили про схожий випадок. Так, представники однієї з енергетичних компаній відмовилися пускати в укриття жінку з літнім чоловіком.