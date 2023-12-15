Мобілізація в Україні: кому з чоловіків вручать повістку у 2024 році

Крім чоловіків, правила військового обліку повинні виконувати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть до 14 лютого 2024 року. У цей час призвати до ЗСУ можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо ті не мають підстав для відстрочки та визнані ВЛК придатними до служби за станом здоров'я. Видання NV розповіло, які категорії українців можуть отримати повістки.

Наказ Міноборони №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" визначає стан придатності громадян до військової служби, тоді як закон України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" визначає осіб, яких заборонено призивати без їхньої згоди, оскільки ті мають відстрочку.

Кого з чоловіків можуть мобілізувати в Україні

Під час воєнного стану в Україні можуть мобілізувати наступні категорії:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають досвід служби;

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, які не мають досвіду служби;

зняті з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо ВКЛ визнає їх придатними або обмежено придатними до військової служби;

виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, які добровільно пройшли ВЛК, яка визнала їх придатними або обмежено придатними до служби, та які не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин;

особи з інвалідністю віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнала їх придатними або обмежено придатними до служби (їх можуть призвати за власним бажанням і за місцем проживання);

військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку та визнані придатними або обмежено придатними (добровільно).

Чи мобілізують жінок під час воєнного стану

На військовому обліку повинні перебувати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Згідно з постановою Кабміну №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" правила військового обліку для жінок передбачають виконання обов'язків служби в запасі. Зокрема, оновлення персональних даних, заборону покидати місце проживання без дозволу ТЦК, взяття на облік протягом семи днів після зміни місця проживання, явка у ТЦК у разі вручення повістки, проходження ВЛК і виконання рекомендацій лікарів, мобілізація в разі потреби.

Нагадаємо, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська повідомила, що в Україні спостерігається провал з мобілізацією. Зокрема, це відбувається через розхолодження суспільства "перемогою вже завтра", методами роботи ТЦК і ставленням до військових.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від партії "Слуга народу", Мар'яна Безугла розповіла, що надати відстрочку та право на звільнення зі служби можуть ще одній категорії громадян — особами з третьою групою інвалідності. Цих громадян зможуть призивати лише на добровільній основі.