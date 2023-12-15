ПТРК Pirat: чому Міноборони Польщі ігнорує власну протитанкову розробку

Поляки вже майже 10 років працюють над ПТРК, який схожий на українську "Стугну", але при тому має декілька переваг.

В Польщі з 2014 року розробляють ПТРК Pirat, але Міністерство оборони досі не звернуло уваги на виріб. Про це повідомляє портал Defence24.

Після виборів у Польщі змінився уряд. Попередній міністр оборони Маріуш Блащак проігнорував програму протитанкового ракетного комплексу Pirat. У виданні наголошують, що це при тому, що війна в Україні показує важливість ПТРК. Автор називає два варіанти, чому урядовці не звертають увагу на розробку: або вона не підходить для знищення російської техніки, або армія купує те, що вже є на ринку. Перший варіант називається неправдивим. В Міноборони ніколи не казали, що Pirat не підходить під потреби армії.

За даними джерел видання, Pirat вже зацікавив кілька країн. Потенційно він міг би стати експортним хітом як ПЗРК Piorun. Проте проблема в тому, що польська армія не планує завершувати програму це при тому, що Pirat був би набагато дешевшим за аналоги. Наразі всі ПТРК купуються за кордоном навіть попри те, що ПТРК Spike виробляється в Польщі. Але підприємство Mesko має обмежені виробничі потужності.

ПТРК Pirat

Польській ПТРК міг би грати в ніші гранатомета AT4, бо має заявлену дальність у 2,5 км. Також завдяки цьому він був би дешевшим за ПТРК Javelin чи Akeron MP. При цьому Pirat може уражати цілі як у верхню напівкулю, як у Javelin, так і прямо бити в ціль, як українська "Стугна".

Pirat також як і "Стугна" потребує, щоб оператор вів ракету на всьому шляху до цілі, при цьому пускова може бути віддаленою від оператора. Але є також можливість наводити ракету з безпілотників. у підсумку автор вважає, що майбутнє ПТРК Pirat потребує публічного обговорення. Виробництво було б автономним та зробити Польщу менш залежною від інших постачальників.

Нагадаємо, 10 листопада у Франції повідомили про постачання Україні найсучасніших ПТРК Akeron MP.

27 листопада в Туреччині показали випробування ПТРК Karaok, який є аналогом ПТРК Javelin.