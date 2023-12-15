ПТРК Pirat: чому Міноборони Польщі ігнорує власну протитанкову розробку

Поляки вже майже 10 років працюють над ПТРК, який схожий на українську "Стугну", але при тому має декілька переваг.

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В Польщі з 2014 року розробляють ПТРК Pirat, але Міністерство оборони досі не звернуло уваги на виріб. Про це повідомляє портал Defence24.

Після виборів у Польщі змінився уряд. Попередній міністр оборони Маріуш Блащак проігнорував програму протитанкового ракетного комплексу Pirat. У виданні наголошують, що це при тому, що війна в Україні показує важливість ПТРК. Автор називає два варіанти, чому урядовці не звертають увагу на розробку: або вона не підходить для знищення російської техніки, або армія купує те, що вже є на ринку. Перший варіант називається неправдивим. В Міноборони ніколи не казали, що Pirat не підходить під потреби армії.

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За даними джерел видання, Pirat вже зацікавив кілька країн. Потенційно він міг би стати експортним хітом як ПЗРК Piorun. Проте проблема в тому, що польська армія не планує завершувати програму це при тому, що Pirat був би набагато дешевшим за аналоги. Наразі всі ПТРК купуються за кордоном навіть попри те, що ПТРК Spike виробляється в Польщі. Але підприємство Mesko має обмежені виробничі потужності.

ПТРК Pirat

Польській ПТРК міг би грати в ніші гранатомета AT4, бо має заявлену дальність у 2,5 км. Також завдяки цьому він був би дешевшим за ПТРК Javelin чи Akeron MP. При цьому Pirat може уражати цілі як у верхню напівкулю, як у Javelin, так і прямо бити в ціль, як українська "Стугна".

Pirat також як і "Стугна" потребує, щоб оператор вів ракету на всьому шляху до цілі, при цьому пускова може бути віддаленою від оператора. Але є також можливість наводити ракету з безпілотників. у підсумку автор вважає, що майбутнє ПТРК Pirat потребує публічного обговорення. Виробництво було б автономним та зробити Польщу менш залежною від інших постачальників.

Нагадаємо, 10 листопада у Франції повідомили про постачання Україні найсучасніших ПТРК Akeron MP.

27 листопада в Туреччині показали випробування ПТРК Karaok, який є аналогом ПТРК Javelin.