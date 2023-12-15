ПТРК Pirat: почему Минобороны Польши игнорирует собственную противотанковую разработку

Поляки уже почти 10 лет работают над ПТРК, который похож на украинскую "Стугну", но при этом имеет несколько преимуществ.

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В Польше с 2014 года разрабатывают ПТРК Pirat, но Министерство обороны до сих пор не обратило внимания на изделие. Об этом сообщает портал Defence24.

После выборов в Польше сменилось правительство. Предыдущий министр обороны Мариуш Блащак проигнорировал программу противотанкового ракетного комплекса Pirat. В издании отмечают, что это при том, что война в Украине показывает важность ПТРК. Автор называет два варианта, почему чиновники не обращают внимание на разработку: либо она не подходит для уничтожения российской техники, либо армия покупает то, что уже есть на рынке. Первый вариант называется ложным. В Минобороны никогда не говорили, что Pirat не подходит под нужды армии.

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По данным источников издания, Pirat уже заинтересовал несколько стран. Потенциально он мог бы стать экспортным хитом как ПЗРК Piorun. Однако проблема в том, что польская армия не планирует завершать программу несмотря на то, что Pirat был бы намного дешевле аналогов. Сейчас все ПТРК покупаются за рубежом даже несмотря на то, что ПТРК Spike производится в Польше. Но предприятие Mesko имеет ограниченные производственные мощности.

ПТРК "Пират

Польский ПТРК мог бы играть в нише гранатомета AT4, потому что имеет заявленную дальность в 2,5 км. Также благодаря этому он был бы дешевле ПТРК Javelin или Akeron MP. При этом Pirat может поражать цели как в верхний полушарие, как у Javelin, так и прямо бить в цель, как украинская "Стугна".

Pirat так же как и "Стугна" требует, чтобы оператор вел ракету на всем пути к цели, при этом пусковая может быть удаленной от оператора. Но есть также возможность наводить ракету с беспилотников. В итоге автор считает, что будущее ПТРК Pirat требует публичного обсуждения. Производство было бы автономным и сделать Польшу менее зависимой от других поставщиков.

Напомним, 10 ноября во Франции сообщили о поставках Украине самых современных ПТРК Akeron MP.

27 ноября в Турции показали испытания ПТРК Karaok, который является аналогом ПТРК Javelin.