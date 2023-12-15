Задіяні С-300, С-400 та "Роса-РБ": у Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО

За інформацією моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", ЗРК С-400 перебуває на озброєнні лише 15-ї зенітної ракетної бригади. Також з 11:00 до 12:30 проходили інтенсивні польоти літаків та гелікоптерів усіх авіабаз ВПС РБ (50-й, 61-й та 116-й).

У Білорусі у пʼятницю, 15 грудня, розпочали раптову перевірку чергових військ Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони за планом командування. Про це повідомляє Міноборони РБ у Telegram.

"Підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ висунулися в призначені райони і приступили до виконання бойових завдань. Задіяні зенітні ракетні комплекси С-300, С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства оборони, під час відповідної перевірки особовий склад має виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.

Крім того, інформація про перевірку чергових сил ВПС і ППО підтвердила й моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За їхньою інформацією, ЗРК С-400 перебуває на озброєнні лише 15-ї зенітної ракетної бригади. Також з 11:00 до 12:30 (за мінським часом) проходили інтенсивні польоти літаків та гелікоптерів усіх авіабаз ВПС РБ (50-й, 61-й та 116-й).

Нагадаємо, 13 грудня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що на території Республіки Білорусь, недалеко від кордону з Україною, збираються побудувати нове військове містечко.

Також 13 грудня глава білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що в Польщі тренуються сім диверсійних груп, які нібито планують атакувати деякі об'єкти на території Республіки Білорусь.

9 листопада моніторингова група повідомила, що на території Білорусі зросла кількість літаків Повітряно-космічних сил Російської Федерації. При цьому становище російських військових у Білорусі не змінилося.