Drone Busters: бельгійські військові придумали найпростіший спосіб боротьби з БПЛА (фото)

Бійці підрозділів бельгійських ВПС для захисту авіабаз від дронів вирішили використовувати відому італійську напівавтоматичну рушницю Benelli M4 Super 90 12-го калібру.

Бійці підрозділів бельгійських ВПС вирішили не ускладнювати механізми боротьби з безпілотниками, а вдатися до фактично очевидного рішення. Так співробітники служби безпеки вирішили використовувати як зброю для ураження БПЛА дробовик 12 калібру Benelli M4 Super 90, повідомляють оглядачі Defensa.

Автори матеріалу послалися на пост у соцмережах, де бельгійські військові вправляються в прийомах "авіаційної безпеки", використовуючи напівавтоматичну рушницю Benelli. Таке рішення, йдеться в пості, викликане "зростаючою важливістю боротьби з повітряними загрозами", яким є безпілотні апарати.

Крім того, військові підрозділи, наслідуючи персонажів популярного фільму "Мисливці за привидами", зробили собі нашивки з відомою емблемою, але адаптовані до нинішньої ролі "DroneBusters".

Нашивка з написом "DroneBusters"

Хоча тип БПЛА, які будуть використовуватися для стрільби по дронах, не вказано, ті, що використовуються в тренуваннях, є мікро- або мініапарати. Оглядачі зазначають, що дробовик може легко впоратися саме з такими дронами, а ефективність ураження становить приблизно 50 м — дальність польоту рушничних боєприпасів.

Безпілотники, на яких тренуються бельгійські бійці

Дробовик Benelli M4 Super 90

Відома італійська напівавтоматична рушниця Benelli M4 Super 90 12-го калібру стала зброєю, обраною для підготовки перших інструкторів для формування команд із захисту від зростаючої присутності безпілотних літальних апаратів навколо військових баз.

Ця зброя, призначена для військових і поліцейських, має напівавтоматичний режим використання з опцією одиночної стрільби, можливість використання набоїв калібру 12×70 мм і 12×76 мм. Рушниця має телескопічне ложе і напрямні для встановлення аксесуарів, а також велику ємність завдяки трубчастому магазину на сім патронів.

Цю зброю зазвичай використовують цивільні та військові поліцейські підрозділи для штурму, відкриття дверей або боротьби з заворушеннями, і ключовим елементом цієї універсальності є використання різних типів патронів залежно від виконуваного завдання.

Раніше повідомлялося, що американські військовослужбовці активно випробовують зразки стрілецької зброї наступного покоління — NGSW-Automatic Rifle (AR) і системи NGSW-Fire Control (FC) калібру 6.8-мм. Вони відзначили позитивну різницю нової системи в плані забійної потужності, а також переваги ведення вогню на дальній дистанції.