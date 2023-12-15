Путін заявив, що Кримський міст хотіли будувати ще за царя Миколи ІІ та Сталіна (відео)

Російський президент заявив, що теперішня влада Росії лише реалізувала колишні плани, однак це було зроблено з "блиском".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кримський міст планували збудувати ще за царя Миколи ІІ та при колишньому лідері Радянського Союзу Йосипі Сталіні. Відповідну заяву Путін зробив на IV з'їзді залізничників, повідомляє російське видання ТАСС.

За словами російського президента, таке "історичне рішення" було прийняте ще до теперішньої влади РФ. Зокрема, перше рішення про будівництво моста через Керченську протоку начебто прийняв цар Микола ІІ, а друге рішення – Йосип Сталін.

Путін наголосив, що теперішня влада лише реалізувала ці рішення, але зробила з "блиском".

"Зробили це з властивим вам і будівельникам звичайним блиском, зробили чудово", — сказав Путін

Будівництво Кримського мосту

Свої плани щодо будівництва Кримського мосту Путін оголосив практично відразу після окупації Криму у 2014 році. Міст складається з двох частин – автомобільної та залізничної. Власне, автомобільну частину окупанти відкрили для проїзду у 2018 році. Залізничний проїзд запрацював у 2019 році.

Ще у 2018 році ЗМІ писали, що Кримський міст став одним із найдорожчих у світі. Його будівництво коштувало близько 4 мільярдів доларів.

Зокрема у США негативно відреагували на будівництво моста. Тоді, як писали журналісти, у Держдепі США назвали це спробою Росії закріпити незаконну окупацію півострова.

Окрім того, у липні цього року Володимир Зеленський зазначив, що Кримський міст збудовано не законно і він має бути знищений. За словами президента, для України він є "ворожим об’єктом".

Удари по Кримському мосту

Про вибухи на Кримському мосту повідомлялося двічі – у жовтні 2022 року та у липні цього року. Так, 8 жовтня на мості спалахнули залізничні вагони-цистерни із пальним. Внаслідок цього було пошкоджено два прольоти дорожнього полотна.

Тоді у Службі безпеки України напряму не підтвердили свою причетність до вибуху. Втім посилаючись на власні джерела журналісти писали, що це була спецоперація СБУ.

Також про вибухи на Кримському мосту повідомляли 17 липня. Повідомлялося, що імовірно він був атакований надводними безпілотниками. Власне, наслідок вибухів було пошкоджено дорожнє полотно та прольоти.