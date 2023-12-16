"Це абсурд і сюр": правила мобілізації потрібно змінити, — командир 3 ОШБр (відео)

Командир 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр Петро Горбатенко на позивний "Ролло" сказав, що мобілізація має проводитися жорсткіше, у ширшому форматі. Він вважає, що необхідно мобілізувати студентів і "максимально всіх".

Правила мобілізації в Україні необхідно змінити. Про це заявив командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Петро Горбатенко в "Ролло" ефірі телеканалу "1+1".

"По-перше, закон про мобілізацію хвилює. Тема вручення повісток і тема ухильників — це просто абсурд і якийсь сюр. Не можу передати емоції тими словами, якими можна говорити в прямому ефірі", — сказав він.

За словами Горбатенка, мобілізація має проводитися жорсткіше, у ширшому форматі. Він вважає, що необхідно мобілізувати студентів і "максимально всіх".

"Проблема ж не тільки в людях-уклоністах, проблема в ТЦК, є корупційна складова", — сказав він.

Військовий наголосив, що треба на законодавчому рівні запровадити кримінальну відповідальність уже за першу відмову від повістки.

"Плюс Російська Федерація розплела купу юристів, які надають допомогу, як "відкосити" від повістки... Це має бути законодавчий комплекс: з першого разу настає кримінальна відповідальність за неявку, за непроходження (ЛКК) тощо. Також ТЦК мають нести відповідальність кримінальну, за них потрібно серйозніше взятися", — сказав Горбатенко.

Військовий також сказав, що люди бояться повісток через те, що не уявляють, що відбувається в армії і на фронті.

"Потрібно розуміти, що далі йде процес підготовки. Потім процес злагодження... індивідуальна підготовка, злагодження, підготовка фахівців, формування нових бригад. І ти потрапляєш у бій", — сказав Горбатенко.

Він вважає, що це проблеми має вирішувати Генштаб. Це стратегічне рішення щодо підготовки, щодо комплектації нових і вже наявних бригад.

Петро Горбатенко про мобілізацію (дивитися з 10:30)

Нагадаємо, що в Раді пояснили, чому в селах частіше забирають чоловіків до ЗСУ. У великих містах чоловіків знайти складніше — вони часто там не прописані або живуть не за адресою, де зареєстровані, через що зникає можливість вручати повістки таким чином.