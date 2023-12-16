Росія атакувала дронами Київ: столиця витримала шостий наліт від початку грудня, — КМВА

В адміністрації заявили, що російські БПЛА атакували столицю групами, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені.

Київ витримав шосту повітряну атаку російських окупантів від початку грудня. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Повідомляється, що росіяни повернулися до тієї тактики, яку вони використовували навесні.

"Судячи із застосованого озброєння, ворог ніби повернувся до тактики зразка травня 2023 року. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий самий сценарій кияни відчули в першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали" летять до Києва почергово, змінюючи одна одну", — йдеться в повідомленні.

Також у КГВА заявили, що в ніч на 16 грудня, після трьох днів балістичних загроз, ворог знову кинув на столицю дрони-камікадзе Shahed. БПЛА атакували групами, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені.

Зазначається, що внаслідок роботи ППО і падіння уламків у місті ніхто не постраждав.

КМВА про атаку на Київ Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 16 грудня РФ провела масовану атаку на Україну, запустивши кілька груп дронів-камікадзе. Повітряна тривога в різних областях тривала понад 6 годин. Моніторингові канали повідомляють, що Росія запустила близько 30 безпілотників.