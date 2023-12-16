Майже 40 БПЛА атакували кілька регіонів РФ та Крим: зафіксовано прильоти під Курськом (відео)

Атаки безпілотників, за даними Міноборони Росії, здійснювалися у кілька хвиль. Внаслідок прильотів у Курській області пошкоджено будинки, ЛЕП та компресорну станцію.

Увечері 15 грудня безпілотні літальні апарати атакували об'єкти на території Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони РФ у Telegram.

"Близько 17:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві Росії заявили, що засоби протиповітряної оборони нібито збили два дрони над територією Курської області.

Близько 18:40 мск з'явилося повідомлення про збиття нібито ще чотирьох БПЛА над Курською областю.

У період з 20:30 по 22:30 мск у Міноборони РФ заявили про нібито знищення 26 українських дронів над тимчасово окупованим Кримом.

"У період з 20.30 до 22.30 години мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.

У період з 23:00 по 23:50 в оборонному відомстві Росії знову заявили про нібито припинення спроби Києва атакувати Крим за допомогою БПЛА. Зокрема, російська ППО нібито знищила ще шість дронів.

Вибухи в Курській області

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що безпілотники атакували Дмитрієвський та Желєзногорський райони, нібито обійшлося без постраждалих.

"У селі Крупець Дмитрієвського району три прильоти. За попередньою інформацією, у 8 будинках постраждали паркани, вікна, дахи", — сказав Роман Старовойт.

Він зазначив, що також удар було завдано в районі залізничного вокзалу в місті Дмитрієв, у результаті чого було пошкоджено компресорну станцію.

У Желєзногорському районі дрони пошкодили лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів Михайлівського ГЗК, розповів Старовойт.

В Уряді Курської області розповіли, що Михайлівська ГЗК працює у штатному режимі.

"Ремонтні служби оперативно відновили роботу лінії електропостачання одного з об'єктів комбінату після падіння безпілотного літального апарату. Подія не вплинула на виробничу діяльність підприємства", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у п'ятницю 15 грудня ЗСУ нібито запустили БПЛА по регіону:

у селах Красний Хутір та Журавлівка Бєлгородського району з БПЛА було нібито скинути три та чотири осколкові боєприпаси, ніхто не постраждав, обійшлося без руйнувань;

над селом Реп'яхівка Красноярузького району російська ППО нібито збила дрон, обійшлося без руйнувань;

у Муромі з дрона скинули уламковий боєприпас, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, 12 грудня в Міноборони РФ повідомили про атаку об'єктів на території Бєлгородської області. В оборонному відомстві зазначили, що Україна нібито обстріляла регіон за допомогою тактичної ракети "Точка-У".

26 листопада військовий експерт Петро Черник заявив, що на території Росії є дві першочергові цілі, які повинні атакувати ЗСУ. З його слів, удари по цих об'єктах допоможуть знизити бойовий потенціал ворога.