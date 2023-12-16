Важливий вузловий центр: у ЗСУ розповіли, куди наступатимуть ЗС РФ у разі захоплення Куп'янська

На Куп'янський напрямок російські військові перекидають резерви штурмових батальйонів, аби компенсувати великі втрати. Під час наступу ворог береже техніку, проте не зважає на людський ресурс, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Збройні сили Російської Федерації намагаються захопити Куп'янськ у Харківській області для створення плацдарму для подальшого наступу вглиб України. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час телемарафону.

"Ворог від своїх намірів на місто Куп'янськ не відмовився", — сказав Володимир Фітьо.

Він зазначив, що активні бойові дії на цій ділянці фронту окупанти відновили з початку жовтня. Протягом п'ятниці 15 грудня біля Синьківки українські військові відбили дев'ять ворожих атак. Окупанти намагаються захопити населений пункт для подальшого створення плацдарму для наступу на Куп'янськ.

Зі слів Фітьо, Куп'янськ є важливим вузловим центром. Противник планує використати місто як плацдарм для наступу на інші неокуповані території. Крім цього, на Куп'янський напрямок окупанти перекидають резерви штурмових батальйонів, аби компенсувати великі втрати. Зокрема, протягом доби ворог двічі застосував два дрони-камікадзе та здійснив 258 обстрілів. Натомість українські військові ліквідували сотні окупантів та знищили 14 одиниць військової техніки, серед яких — три танки. У четвер ЗС РФ втратили більше техніки — дев'ять танків та десять БМП.

Він додав, що для наступу окупанти активно використовують техніку та людський ресурс, зокрема ворог більше береже техніку, тоді як людський ресурс для нього ролі не грає.

"Кидають людей на штурми, розвідку боєм, і просто м'ясні штурми, не рахуючи втрати", — пояснив Володимир Фітьо.

Нагадаємо, 12 грудня військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що не варто перебільшувати можливості ЗС РФ, які перегрупувалися на Куп'янському напрямку. З його слів, можливості УВ "Захід" обмежені та не дають змоги розраховувати на ефективний прорив ліній оборони.

Тоді ж начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що Куп'янськ почали зміцнювати кільцевою обороною за зразком Харкова. Він наголосив, що станом на грудень фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках, проте пріоритет на чотирьох із них.