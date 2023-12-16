Рідкісні кадри: українській танк Т-64БВ зійшовся в дуелі з російським Т-72Б3 (відео)

Прямі танкові бої в російсько-українській війні – рідкісна подія. Український екіпаж влучним пострілом знищив ворожий Т-72.

Український екіпаж танка Т-64БВ зійшовся в бою з російським танком Т-72Б3. В результаті ворожа машина буквально згоріла. Про це повідомляє танковий історик Андрій Тарасенко у своєму телеграм-каналі.

В процесі російсько-української війни як українські захисники, так і російські окупанти використовують танки. Проте бої з прямими боєзіткненнями відбуваються вкрай рідко. Один з таких боїв зняв безпілотник. Конкретна дата боєзіткнення не називається, проте судячи з зелені на кадрах, бій міг відбутись восени чи влітку.

На кадрах видно танк Т-64БВ та російський Т-72Б3. Український екіпаж зміг знищити російський танк, у якого вигорів боєкомплект.

За даними Oryx, російські окупанти втратили 350 танків у версії Т-72Б3, з яких 83 стали трофеями для української армії. Проте проєкт враховує лише ті машини, які потрапили на фото чи відео.

Т-72Б3 є дешевшою модернізацією танка Т-72, у порівнянні з Т-90 який є глибокою модернізацією Т-72Б. В танк встановили кращу оптику, потужніший двигун та низку інших систем.

Нагадаємо, 5 жовтня боєць ЗСУ висловився про трофейний танк Т-72Б3. Машина працює з проблемами навіть попри деякі французькі прилади.

13 грудня ЗМІ писали, що РФ втратила в Україні 90% армії, яка була до початку повномасштабного вторгнення.