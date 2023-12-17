Безпілотники атакували в Росії аеродром, на якому дислокуються бомбардувальники (відео)
Невідомі БПЛА атакували російський аеродром, на якому розміщені ворожі літаки Су-24, Су-24М та Су-34. У Міноборони РФ заявили про знищення 33 безпілотників та звинуватили в їх запуску Україну.
Вночі на 17 грудня безпілотники атакували місто Морозовськ у Ростовській області. Кадри з місця подій опублікували журналісти ASTRA.
"За попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром", — проінформували в медіа.
Відомо, що в Морозівську базується ворожий 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк. На аеродромі дислокуються російські бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.
Атака БПЛА по аеродрому: реакція Росії
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що "рано-вранці" регіон був атакований БПЛА. З його слів, масова атака на район Морозівська та Каменська була відбита.
"Більшість безпілотників було знищено. Жертв немає", — повідомив Голубєв.
Пресслужба Міністерства оборони РФ також підтвердила "терористичну атаку БПЛА", звинувативши у ній Україну.
"Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 33 українські безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей", — заявили у Міноборони Росії.
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