"Велике спасибі": росіяни збили свій штурмовик Су-25, — Повітряні сили

За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українська ППО не збивала літак РФ. Він назвав інцидент "чіткими та злагодженими діями російських зенітників".

У неділю, 17 грудня, у російських Telegram-каналах поширили дописи із зображенням штурмовика Су-25 і підписом "Вічного польоту, брате". Однак Україна не має стосунку до збиття літака Російської Федерації. Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25!" — наголосив він.

Росіяни збили свій штурмовик Су-25

За словами Олещука, збиття літака РФ це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.

"За що їм "велике спасибі" від усього українського народу!" — додав командувач.

Нагадаємо, уночі на 17 грудня Липецьку, Ростовську та Волгоградську області РФ атакували безпілотники. У Міноборони Росії звинуватили в атаці Україну та заявили, що сили ППО нібито збили 33 БПЛА. Відомо, що в Морозовську базується ворожий 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк. На аеродромі дислокуються російські бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34.

Також раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області на кордоні Російської Федерації з Україною нібито йде стрілецький бій між українськими військовими та росіянами. Окупанти заявили, що під обстрілом перебуває село Теребрено Красноярузького району.