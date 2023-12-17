Чи зможе Чорноморський флот РФ врятуватися в Абхазії, — Newsweek (карта)

За інформацією журналістів, Чорноморський флот Росії вже перемістив деякі активи з Криму на свою базу в Новоросійську в Краснодарському краї.

Супутникові знімки, які опинилися в розпорядженні журналістів BBC News, дають змогу припустити, що Росія може готуватися до створення нової військово-морської бази на Чорному морі. Про це пише Newsweek.

Як стверджують журналісти видання, будівельні та днопоглиблювальні роботи видно на знімках порту Очамчире в Абхазії, тимчасово окупованій Російською Федерацією частині Грузії. Це зробило б російський флот менш уразливим для атак морських дронів і авіації ЗСУ.

Трохи раніше лідер анклаву Аслан Бжанія, за інформацією Newsweek, повідомив державному російському виданню "Известия" про те, що РФ створює в регіоні нову військово-морську базу.

"Це все спрямовано на підвищення обороноздатності як Росії, так і Абхазії, — сказав Бжанія.

Порт Очамчире на карті Фото: Скриншот

Однак, як вважають експерти Newsweek, новини про базу Чорноморського флоту в Абхазії викликали побоювання, що Москва може розширити війну в Україні, втягнувши в конфлікт Грузію. Водночас Тбілісі сподівається приєднатися до Європейського Союзу, який підтримав зусилля Києва щодо опору Москві.

Журналістам стало відомо, що Кремль уже перемістив деякі активи з Криму на свою базу в Новоросійську в Краснодарському краї РФ.

Однак Міністерство оборони Росії не відповіло на запит Newsweek про коментар.

Російський ЧФ рухається на схід — військові експерти

Як зауважив відставний віцеадмірал Роберт Мюрретт, професор практики державного управління та міжнародних відносин у Сіракузькому університеті (США), кілька руйнівних нападів на російські кораблі та портові об'єкти Чорноморського флоту з боку українських ССО змусили Росію шукати безпечнішу гавань для свого флоту.

"Це відображає рух російського Чорноморського флоту на схід, що триває", — сказав він

Із думкою професора згоден і Фредерік Мертенс, стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень (Нідерланди), який вважає, що Очамчире розташоване "настільки далеко від України, наскільки це можливо в межах Чорного моря".

"Те, що цей стратегічний відступ став неминучим для російського Чорноморського флоту, є водночас свідченням нинішніх українських операцій і явною вказівкою на небезпеку, яку становить собою майбутнє прибуття винищувачів F-16," — прокоментував він ситуацію Newsweek.

Відступ до Очамчире, на думку Мертенса, це ознака того, що війна на морі йде не за планом Путіна. Однак він підкреслив, що і з цієї бази Москва зможе перезаряджати крилаті ракети "Калібр" на свої кораблі, що "має серйозний військовий сенс".

Україна та російський флот

За інформацією журналістів Newsweek, Україна протягом кількох місяців зверталася до своїх західних союзників із проханням про надання літаків F-16 четвертого покоління й домоглася цих обіцянок у розпал літнього контрнаступу України.

Однак, як вважають експерти, ще не зрозуміло, коли саме ці літаки прибудуть в Україну, щоб стати значним оновленням українських ВПС і становити "набагато серйознішу загрозу" для Чорноморського флоту Росії.

Поки що, на думку аналітиків, Україна використовує старі літаки Су-24 радянської епохи, оснащені поставленими Великою Британією крилатими ракетами Storm Shadow, але це вже допомогло витіснити Росію з її головної чорноморської бази в Севастополі в Криму. У середині вересня Україна застосувала ракету Storm Shadow, щоб знищити російський підводний човен у Севастополі.

"Вважається, що це перша та єдина атака на підводний човен, яка була успішно проведена. Загроза з боку літаків F-16 буде набагато серйознішою, оскільки ці американські літаки мають правильні інтерфейси для використання західної зброї повною мірою", — підсумував Мертенс.

За словами експерта, Москві доведеться покладатися тільки на власні повітряно-космічні сили, відомі як ПКС, для захисту свого надводного флоту. Російські кораблі ППО не дотягують до американських аналогів, що являє собою "справжню проблему" перед обличчям збільшення української авіації в Чорному морі.

Туреччина також, як і раніше, блокує доступ до Чорного моря, зазначив віцеадмірал Роберт Мюрретт, і перешкоджає проникненню в цей регіон нових російських військових кораблів.

Він вважає, що Росія навіть може втратити контроль над центральною частиною Чорного моря, хоча це не означає, що Україна зможе тоді контролювати цей район.

Грузія та база в Абхазії

Політики Грузії вже засудили плани створення російської військово-морської бази в Очамчире як "пряму загрозу" Тбілісі та його надіям на вступ до Європейського Союзу.

"Такі дії є грубим порушенням суверенітету й територіальної цілісності Грузії", — повідомили Newsweek у МЗС Грузії.

Однак, за словами експертів, підготовка бази в Абхазії не поставила під загрозу прагнення Грузії до ЄС. Експерти, як і раніше, вважають, що Грузія навряд чи буде втягнута у виснажливу війну, термін якої зараз наближається до дворічної позначки. І хоча наразі це малоймовірно, проте така майбутня взаємодія потенційно може стати хибним приводом для додаткових російських військових операцій проти Грузії.

"Набагато вірогідніше, що Грузія зробить усе можливе, щоб не бути втягнутою в цей конфлікт", — зауважив Мертенс.

Нагадаємо, представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтверджував, що російські окупанти перевели свої ракетоносії "Калібра" в Новоросійськ.

Також у ВМС ЗСУ розповідали, що російський ракетний корабель "Циклон" ніяк не пройде випробування. Ракетоносію навіть придумали нову функцію, поки він не виконує свою основну.