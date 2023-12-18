У США досягли прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні, — ЗМІ

У Конгресі США повідомили про позитивні зміни в переговорах з питань безпеки кордонів, що може розблокувати додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю.

Як республіканці, так і демократи в США висловили оптимістичні очікування щодо переговорів з міграційної реформи. Це стає важливим фактором для розгляду питання про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це повідомляє видання The Hill.

Проте думки законодавців розходяться щодо часу досягнення остаточної угоди з цього питання.

"Не дивлячись на те, що багато законодавців заявляють про досягнення прогресу в переговорах про кордон, вони висловлюють різні погляди щодо того, коли угода справді буде досягнута", — наголошується в публікації.

Зокрема, сенатор-демократ Джо Манчин сказав у неділю, що потенційна угода про кордон може бути укладена вже цього тижня.

"Це те, на що я справді дуже сподіваюся, і я думаю, що ми побачимо щось наступного тижня, і ми залишатимемося там, поки не зробимо це", — заявив законодавець.

У неділю, 17 грудня, сенатори-демократи Кріс Кунс і Кріс Ван Голлен, а також республіканець Джон Корнін висловили впевненість у тому, що переговори значно просунулися вперед.

Водночас сенатор Ліндсі Грем заявив, що очікує продовження переговорів наступного року, оскільки, за його словами, сторони не наблизилися до спільного рішення.

Нагадаємо, 14 грудня в Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні. Як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, президент США готовий іти на певні компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах".

Палата представників завершила свої голосування в середу, 13 грудня. Під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив подробиці.

Він зазначив, що республіканці місяцями тримали критичну допомогу Україні в заручниках. За його словами, вони чітко почули меседж глави Кремля Володимира Путіна щодо досягнення своїх цілей в Україні. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року, тому цього року на допомогу розраховувати не доводиться.