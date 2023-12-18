За "наказом Путіна": у Росії від жінок вимагають народжувати дітей (відео)

На думку російського депутата Андрія Гурульова, російські військові мають "починати з себе" та розширювати свої сім'ї під час відпусток, після чого "доповісти за результатом".

Російських військових закликають виконувати "наказ Путіна" та народжувати дітей для подолання демографічних викликів. Відповідну заяву зробив російський депутат Андрій Гурульов, в ефірі "Вечір із Володимиром Соловйовим".

Під час шоу Гурульов навів приклад розмови із російським військовим. За його словами, "виконувати завдання" вони повинні під час відпусток, а через дев’ять місяців окупанти повинні "доповісти за результатом".

Російський депутат нагадав заяву Путіна щодо потреби у відновленні традиції багатодітності, яку він зробив під час засідання Всесвітнього російського народного собору. За його словами, у військових після війни в Україні життя не буде "краще та веселіше", відтак їм треба розширювати свої сім’ї.

За його словами "починати треба з себе", відтак навіть якщо чоловіку 45 років, а дружині 42, вони ще встигнуть народити дитину.

Власне, як пише The Moscow Times, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що вирішити демографічну кризу можна народжуючи більше дітей у сім’ях. Зокрема, він говорив, що велика кількість дітей у російській сім’ї має бути нормою, адже декілька поколінь назад у сім’ях було по сім-вісім дітей.

Нагадаємо, російський депутат Валерій Селезньов запропонував випускати ув’язнених жінок в обмін на народження дитини. На думку Селезньова, пізнавши "складнощі життя"такі жінки можуть бути прекрасними мамами

Як повідомлялося на початку цього року, у Росії п’ятий рік поспіль скорочується населення. Лише за 2022 рік чисельність населення скоротилося на понад півмільйона осіб.