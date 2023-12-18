Перероблений "Корнет": експерти розповіли про нову російську ракету Х-БПЛА

Російські пропагандисти стверджують, що ракета пройшла випробування на дослідному зразку ударного вертольота Ка-52М. А в майбутньому боєприпас планують розмістити на важкому безпілотнику С-70 "Охотник".

Російські пропагандисти згадали про протитанкову ракету Х-БПЛА, яка була презентована ще 2021 року. Вони заявляють, що незважаючи на ефективність наземних протитанкових комплексів, вони мають низку обмежень, тому ця ракета покликана їх усунути. Про те, що являє собою російська ракета, і яку загрозу вона може нести розповіли 17 грудня оглядачі Defence Express.

Експерти зазначили, що цей боєприпас призначений для встановлення на ударний вертоліт Ка-52М, а також на низку безпілотників, таких як "Иноходец", "Форпост", "Альтиус", а в майбутньому — на важкий С-70 "Охотник". Росіяни заявили, що наразі ракета нібито пройшла успішне випробування під час встановлення на ударний вертоліт.

Короткі характеристики ракети

Х-БПЛА — це керована авіаційна ракета, створена на базі протитанкового ракетного комплексу "Корнет". Боєприпас може нести кумулятивні боєголовки, здатні пробити 1100-1300 мм броні, а також термобаричні та фугасні бойові частини.

Розробники заявляють, що дальність ракети досягає 10 км, при цьому боєголовка має лазерне наведення для ураження наземної броньованої техніки та малошвидкісних цілей у повітрі, що летять на низьких висотах.

"БПЛА або вертоліт, що використовує ракети Х-БПЛА, може ними одночасно обстрілювати "залпом" до двох цілей або ж випустити дві ракети одразу по одній меті, щоб підвищити шанси ураження", — підкреслюють експерти.

Власне такий режим запуску, на думку росіян, дає можливість "обдурити" активний захист бронетехніки, адже обидві ракети слідують за одним лазерним напрямком із мінімальною затримкою, щоб захист не встиг зреагувати на другу ракету.

Окремо експерти звернули увагу на те, що цими ракетами оснащуються модернізовані вертольоти Ка-52М. За заявою російської сторони, ці машини в липні цього року надійшли на озброєння, а в грудні вже були випадки їх використання на передовій.

Раніше повідомлялося, що на думку польських оглядачів, російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" мав стати символом блискучої перемоги РФ над Україною. Однак насправді він став символом величезних втрат окупантів.