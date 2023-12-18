"Стріляти будете?": з'явились нові кадри із сільради, де депутат підірвав гранати (відео)

Військовий сперечався з депутатами щодо їхньої позиції, і Сергій Батрин його підтримував. Захисник попереджав, що не заздрить присутнім через наслідки повернення понад 120 осіб з фронту.

У соцмережах з’явились нові кадри з Керецьківської сільської ради, в якій депутат Сергій Батрин підірвав гранати. Їх 18 грудня оприлюднило медіа "Закарпаття 24".

"Нічого не змінюється на другому році війни. Ви дивіться, бо прийде понад 120 військових з фронту. Що буде? Я не заздрю ні дільничному, ні комусь із вас", — каже на відео чоловік у формі.

Членів сільради, очевидно, обурив цей натяк.

"Стріляти будете в нас?", — поцікавився хтось із зали.

На це військовий відповів, що не погрожує. У дискусію вступив депутат Батрин.

"Навіщо ви хвилину стоїте і гімн слухаєте? Навіщо ця хвилина пам'яті? Чому ви ці речі робите?", — запитав він.

З кадрів зрозуміло, що чоловік у військовій формі звинувачував присутніх у недостатньо патріотичній позиції.

"Візьміть совість, мораль і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти. Ви ще війну не виграли", — зазначив він.

Невідомий підкреслив, що без підтримки військових депутати як держслужбовці будуть отримувати зарплату у рублях.

"Робота голови за премії — це піти й розв’язати питання, що у нас є двадцять осіб і купіть нам хоча б квадрокоптер", — додав захисник.

Журналіст Віталій Глагола 18 грудня також оприлюднив ці кадри. Він наголосив, що відео було зняте не у день підриву.

Нагадаємо, 15 грудня депутат Сергій Батрин підірвав у сільраді гранати під час сесії. Внаслідок інциденту постраждали 26 осіб.

Журналіст Віталій Глагола інформував, що причиною підриву міг стати конфлікт з головою ОТГ Михайлом Мушкою. Батрин був проти того, щоб голова сільради отримував надбавку та щомісячну премію.