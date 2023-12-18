Маніпуляція в гонитві за сенсацією: "Мадяр" розкритикував NYT за статтю про плацдарм у Кринках

На думку українського захисника, публікація американського видання, що містить коментарі окремих військових, не дає узагальненої об'єктивної картини подій.

Український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", висловив обурення статтею The New York Times, у якій спроба ЗСУ закріпитися на лівобережжі Херсонщини й утримати плацдарм у Кринках була названа "самогубною місією". У своєму відеозверненні, опублікованому 17 грудня в Telegram-каналі, "Мадяр" звинуватив американську газету у "злочинній маніпуляції" в гонитві за сенсацією і гонорарами.

Він розповів, що його підрозділ від початку жовтня, від першого дня наступу ЗСУ на лівому березі Дніпра, "безперервно і щодня" виконує бойові завдання, і що окупанти полюють на нього особисто і на кожен екіпаж "Птахів Мадяра".

"Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї позиції, нехай і суб'єктивної, але хочу звернути вашу увагу на злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, не замовну, але не всеоцінювальну в гонитві за сенсацією і, перепрошую, за гонорарами. Знімати емоційні враження військовослужбовців, які повернулися з лівого, нормально. Нормально для фільму Netflix. Знімати їх для узагальнюючого ви*ера щодо позицій — це ганебне злочинне маніпулювання свідомістю читачів", — заявив "Мадяр".

Він додав, що стаття NYT, яка містить коментарі окремих військових, не дає узагальненої об'єктивної картини подій.

"Мадяр" також наголосив, що стаття NYT з коментарями окремих військових не дає об'єктивної картини подій. Він навів аналогію, порівнюючи це зі звинуваченнями будівельників автостради в загибелі водія через її високу швидкість, ігноруючи обставини та роблячи узагальнені висновки.

"Це все одно що звертатися до родичів щойно загиблого в ДТП водія зі звинуваченнями до будівельників тієї автостради, що вона передбачає рух нею на швидкості 130 км на відміну від дороги звичайного використання, де швидкість обмежена 80 кілометрами. І звалювати загибель того водія на створення умов надшвидкої їзди, справлятися їхніми враженнями і робити узагальнені висновки на весь світ", — пояснив військовий.

Що написав The New York Times

16 грудня в The New York Times вийшла стаття з посиланням на військових ЗСУ, які схарактеризували наступ на лівому березі Дніпра як жорстокий і даремний, оскільки українських воїнів під час наступу збивали ще на березі або у воді до того, як вони досягали протилежного берега. За їхніми словами, через болотисту місцевість захисникам також ніде окопатися.

Нагадаємо, що 11 грудня аналітики ISW відзначили деякі зміни конфігурації лінії боїв на лівобережжі Херсонської області. Експерти розповіли про успішне переправлення 30-50 бійців. А вже за два дні повідомили про деякі успіхи ЗС РФ біля села Кринки — на південь від населеного пункту.