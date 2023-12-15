"Замкнене коло": які шанси на просування під Кринками мають ЗСУ, — експерт (карти)

Українським військовим потрібно відсунути лінію боїв на 25 км вглиб Херсонщини. Лише це дасть можливість налагодити надійну переправу через Дніпро.

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ЗС РФ використовують під Кринками штурмові підрозділи, в яких воюють російські офіцери-відмовники. Командувач цією ділянкою фронту, генерал-полковник Михайло Теплинський, кидає проти ЗСУ усі наявні ресурси. Про деталі боїв на лівобережжі ідеться у огляді на порталі "РБК-Україна".

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Журналісти "РБК-України" зібрали інформацію про ситуацію, яка склалась для Сил оборони України під Кринками. В кінці процитували думку експерта, який зауважив, що з майбутнім лівобережного плацдарму ЗСУ не все гаразд.

Військових ЗСУ на лівому березі не надто багато — "кілька рот морпіхів і тероборона", ідеться у статті. Тим часом ворог по-максимуму задіює сили, щоб зупинити українських бійців. Зокрема, на лівому березі перебуває угрупування з 69 тисяч військових. Зазначимо, на онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, які саме підрозділи ЗС РФ там перебувають — кілька мотострілецьких полків, полк морської піхоти, "Барс" і "Шторм-Z" тощо.

Підрозділи ЗС РФ під Кринками на Херсонщині Фото: DeepState

Бачачи загрозу на даному відтинку фронту, російське командування відрядило сюди генерала-полковника Михайла Теплинського — він очолив угрупування "Днєпр" ЗС РФ. Цього генерала військовий експерт Владислав Селезньов вважає "чи не єдиним адекватним" командувачем.

Командувач Теплинський намагається укріпити оборону ЗС РФ під Кринками, по-особливому мотивуючи офіцерський склад, вказується у огляді. Наприклад, якщо якісь офіцери відмовляються воювати або порушують дисципліну, то їх відправляють у штурмові загони, — про це розповів речник Генштабу Андрій Ковальов.

"Наскільки це буде ефективно, подивимося", — зауважив Селезньов.

Експерт відзначив героїзм українських бійців, які протистоять російському 69-тисячному війську і генералу Теплинському. Також вказав, які проблеми тут спостерігаються.

Ширина Дніпра під Кринками складає 1000 метрів. На цій ділянці не змогли налагодити надійну переправу, щоб доставити на той бік артилерію і бронемашини — це б дало можливість відсунути росіян подалі від берега. Але налагодити переправу неможливо, бо до річки вільно дістає артилерія ЗС РФ. Її потрібно відсунути на відстань від 25 км, зауважив Селезньов, а щоб це зробити, потрібна артилерія і переправа.

"Виходить замкнене коло", — сказав експерт і наголосив, що виходу з ситуації поки що не бачить.

Зазначимо, відсунути росіян на 25 км означає перенести лінію фронту до населених пунктів Нова Маячка, Щасливе, Ювілейне, Подо-Калинівка, розташованих на третині дороги до окупованого Криму.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини станом на 15 грудня 2023 року Фото: DeepState

Бої під Кринками — деталі

Західний OSINT-аналітик позначив на спеціальній карті вогневі ураження, які здійснили ЗС РФ під Кринками, починаючи з жовтня 2023 року. На інфографіці видно, що ворог завдавав масованих ударів керованими авіабомбами, артилерією, дронами, РСЗВ, кидав у бій піхоту і танки. Також позначено результати атак росіян — кілька "цвинтарів" живої сили і бронемашин.

Українські військові опублікували кілька відео з ураженням військової техніки РФ і розповіли про нову тактику ворога. Згідно з новою концепцією російського командування, піхоту завантажують у танки і БМП, відвозять якнайближче до лінії боїв. Після цього по них завдають удари бійці ЗСУ: назад повернувся один танк з десяти.

Також морпіхи ЗСУ показали кадри боїв під Кринками. На відео — приклади використання FPV-дронів і просування у лісистій місцевості на лівобережжі Дніпра під Кринками.

Нагадуємо, полковник ЗСУ Анатолій Штефан розповів про чотирьох російських офіцерів, які загинули на війні в Україні. Тим часом Аргентина вирішила віддати Україні два вертольоти, які десять років тому купила в РФ.