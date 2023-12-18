Удар ЗС РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі: СБУ викрила навідників ракет (фото)

Внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинули 5 людей, ще 5 — отримали важкі поранення. Очільнику ворожої мережі оголосили підозру у держзраді, йому загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки України викрила російських агентів, які навели ворожі ракети на багатоквартирний житловий будинок у Запоріжжі 18 жовтня. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Очолював ворожу агентурну мережу місцевий мешканець, який також є представником "клубу воєнної реконструкції". За інформацією слідства, російська спецслужба завербувала чоловіка у середині жовтня.

Аби не бути викритим, зрадник спілкувався із ФСБ через анонімний чат у соцмережі під псевдонімом "Палестинець". До роботи на ворога він залучив ще четверо осіб, серед яких його родичі.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Повідомляється, що зловмисники збирали інформацію про дислокацію Сил оборони та передавали ФСБ інформацію про місцерозташування будинків та промислових об’єктів. Для цього вони обходили місто, фотографували та знімали на відео потрібні їм об’єкти.

Всю зібрану інформацію вони передавали очільнику мережі, який далі надсилав її російській спецслужбі через "зв’язкового" на тимчасово окупованій території.

Під час обшуків у російських агентів виявили зброю, техніку із доказами злочинів, а також радянську та проросійську символіку.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Місцевому мешканцю, який організував ворожу мережу, повідомили підозру у держзраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі, наразі він перебуває під вартою.

Також триває розслідування, аби притягнути до відповідальності інших зловмисників, які погодилися працювати на ворога.

Удар по Запоріжжю: що відомо

У ніч на 18 жовтня Росія вдарила ракетами по багатоквартирному житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей. Також 5 людей отримали важкі поранення. Загалом окупанти здійснили 6 ракетних ударів по місту.

За інформацією очільника Запорізької ОВА, у будинку було пошкоджено 8 квартир. Також окупанти випустили ракети по території промислового об’єкта та приватній ділянці.

Нагадаємо, на початку грудня в Україні викрили російського агента, який навів ракети на університет імені Тараса Шевченка 31 грудня минулого року. Чоловік добровільно почав працювати на ворога під час своєї поїздки у Росію.

Також 27 листопада стало відомо, що СБУ повідомила про підозру блогеру, який у Києві провокував правоохоронців та військових. Свої провокації та конфлікти він транслював у соцмережі.