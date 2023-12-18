Кораблі РФ не загрожують: ракети мають пролетіти країни НАТО для ударів, — Гуменюк (відео)

Корабельне угруповання Росії в Чорному й Азовському морях фактично згорнуте. Зі слів речниці Сил оборони Півдня, ворожі морські сили перемістили до Новоросійська.

Російські кораблі не становлять великої небезпеки, адже для обстрілу вони мають запустити ракети через території країн НАТО. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" 18 грудня заявила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Загалом корабельне угруповання ворога фактично згорнуте", — сказала вона.

Останнім часом у Чорному та Азовському морях фіксують лише 2-3 одиниці ворожого флоту, іноді — до 5. Зазвичай в Азовському морі чергує один корабель, а у Чорному проводять патрулювання й охорону 2-4 одиниці. Зі слів Гуменюк, росіяни згорнули свої сили та перемістили їх до Новоросійська.

"Інформація про наявність потужностей ворожого флоту, у тому числі ракетоносіїв, у Середземному морі — це більш для загального орієнтування", — пояснила речниця ОК "Південь".

Проте вона підкреслила, що Україна веде війну з країною-терористкою. Тобто потрібно враховувати, що Росія не спирається на норми ведення війни та ігнорує норми міжнародного права. Гіпотетично ЗС РФ можуть запустити ракети навіть з тієї частини акваторії, де у них залишаються кораблі.

"Але для цього ракетам доведеться подолати повітряний простір кількох країн НАТО, і навряд чи на це вони зважаться. Хоча ступінь божевілля ми залишаємо у розмірах похибки. Тому воліємо контролювати, що вони там мають і де", — зазначила Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про корабельне угруповання РФ — з 7:43)

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила про небезпечний ворожий дрон "Одуванчик". Його цілями можуть стати цивільні кораблі.

18 грудня партизани повідомили, що зірвали плани ЗС РФ сховати свої комплекси ППО. Нові координати установок вже передали Силам оборони.