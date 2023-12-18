Відправляють поранених та неходячих: жінки окупантів бідкаються на проблеми ЗС РФ (відео)

Дружини російських військових кажуть, що окупантам не надають належної медичної підтримки та з пораненнями відправляють на війну брати участь у штурмах.

У Росії жінки окупантів скаржаться, що їх чоловіків із пораненнями відправляють на війну проти України. Відповідні відео опублікували у Telegram-каналі ASTRA.

В одному із відео дружина російського військового розповідає, що її чоловіка до російської армії призвали у вересні минулого року. За словами жінки, після повернення із бойового завдання російський військовий не відчуває ніг.

Окупанта мали госпіталізувати, втім його закріпили за батальйоном "Сармат" для участі у штурмових діях. У відео дружина військового зазначила, що її чоловік не відмовляється від подальшої служби, однак вона сподівається, що його таки відправлять на лікування, а не на штурм.

Також на ситуацію у російській армії жаліється ще одна дружина окупанта із Самарської області. Вона розповідає, що військових відправляють у штурмові загони, звідки "немає виходу живими".

За її словами, в одній із військових частин з останнього бойового завдання повернулася лише частина окупантів. Більшість з них поранених, однак вже на наступний день їх відправляють у складі штурмового загону на війну.

Ще одна дружина військового РФ розповіла на відео, що вони "не можуть нічого з цим зробити". Власне, її чоловік повернувся із бойового завдання, а вже через день його та інших військових РФ відправляють знову на фронт. За словами жінки, на війну проти України відправляють "поранених, кульгавих і неходячих".

Нагадаємо, російські медіа писали, що все більше російських військових шукають як уникнути участі у бойових діях. Більшість військових виявляють бажання втекти після отримання поранення. Зокрема, вони розуміють, що після лікування їх знову відправляють на війну проти України.

Також у листопаді в одному із Telegram-каналів опублікували відео російських військових, які скаржилися на свого командира. На відео вони розповідали, як на їхніх очах командир застрелив військового за начебто образу, та тепер переживають за свою безпеку.