Смертельне ДТП з військовими на Львівщині: ДБР розпочало розслідування (відео)

Аварія сталася 16 грудня на трасі Київ-Чоп. В автомобілі їхали полковник, підполковник та солдат Держспецтрансслужби, які перебували на Львівщині у службовому відрядженні.

ДБР розслідує аварію у Львівській області, у якій загинули четверо людей, серед яких троє військовослужбовців. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР за участі військового транспорту. Власне, аварія сталася вдень 16 грудня на трасі Київ-Чоп у Стрийському районі Львівської області.

За інформацією слідства, загиблі їхали в автомобілі військової частини. Водій не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним автомобілем.

Наразі у рамках слідства проводяться експертизи та встановлюються всі обставини аварії.

Аварія за участі військових: що відомо

Як повідомили в Державній спеціальній службі транспорту, в аварії на Львівщині загинули полковник, підполковник та солдат Держспецтрансслужби. Вони перебували в області у службовому відрядженні. Також, як пишуть місцеві ЗМІ, в автомобілі перебувала мешканка Слов'янська.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли журналістам, що через отримані травми водій та пасажири автівки загинули на місці аварії до приїзду медичних працівників.

Водію вантажівки діагностували гостру реакцію на стрес. Йому надали допомогу на місці аварії, втім їхати у медзаклад він відмовився.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що суддя, який у Києві збив нацгвардійця, для уникнення арешту на квартиру та автомобіль переоформив майно на свою дружину. Зокрема, після цього він офіційно розлучився з нею.

Також 18 грудня іноземні медіа повідомляли, що у США невідома автівка в’їхала в припаркований автомобіль охорони Джо Байдена. Президент США та його дружина не постраждали.