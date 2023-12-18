Українські партизани пробралися до рембази та військового складу у Євпаторійському районі (фото)

За інформацією підпілля, зараз по периметру території вирито чимало пагорбів спеціально під заїзд військової техніки, що вказує на присутність окупантів.

Українському підпіллю вдалося близько пробратися до військового складу РФ, який розташований у селещі Новоозерне в тимчасово окупованому Криму. Про це у понеділок, 18 грудня, повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

За інформацією підпілля, колись там розташовувалась рембаза та склад з боєприпасами, які використовувалися російським угрупованням на південному напрямку.

Нині, як зазначають партизани, по периметру території вирито чимало пагорбів спеціально під заїзд військової техніки, що знову вказує на присутність окупантів.

Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, в партизанському русі "Атеш" повідомили, що українське підпілля впритул зайшло на територію ФСБ у Криму та дізналася про її місце дислокації та чисельність.

Також 14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейд по вулицях Москви, зокрема, "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, яка розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти декілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.

Крім того, 11 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини Росгвардії в Котовську Тамбовської області. Партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини, він поділився важливими списками й інформацією.