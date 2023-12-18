Різдвяні феєрверки: ЗСУ знищили станції РЕБ "Житель" і ЗРК "Бук" росіян (відео)
За словами українських захисників, противник намагається берегти свої комплекси ППО та РЕБ, щоб Сили оборони нібито не змогли завдати по них ударів. Це росіянам не допомагає.
14-й окремий полк Збройних сил України влаштував для противника "різдвяні феєрверки" на полі бою. У результаті російські окупанти зазнали втрат. Про це йдеться на сторінці в соціальній мережі Facebook 18 грудня.
Зазначається, що ЗС РФ бережуть комплекси протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ), адже розуміють їхню важливість в умовах війни. При цьому бійці ЗСУ роблять усе для того, щоб знайти озброєння противника і знищити його.
"Коли знищуються ці комплекси, відкриваються ворота для прильоту ракетного щастячка. І воно прилетить", — ідеться в повідомленні.
У співпраці з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" та "Хортиця" українські захисники знайшли та ліквідували комплекси ЗС РФ, які лише шкодили.
У результаті противник залишився без станції РЕБ Р-330Ж "Житель", яка перехоплювала БПЛА і шкодила зв'язку на полі бою. Також знищили радіолокаційну станцію, яка підсвічувала цілі для ЗРК "Бук М2", — йдеться про 9С36.
До того ж ЗС РФ залишилися без "Бука" М3. Це сучасна версія зенітного ракетного комплексу середньої дальності, якою противник часто користувався на передовій.
Усі результати роботи 14-го полку ЗСУ можна побачити на ролику, який було опубліковано в мережі. Українські захисники продовжують руйнувати плани російських окупантів і наближають перемогу.
Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що морпіхи знищили техніку РФ на лівому березі Херсонської області. За даними аналітиків, бої за село Кринки тривають. Росіяни намагалися на техніці втекти з позицій, проте українські захисники завдали по них ударів і тим самим задали темп битви.