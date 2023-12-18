Бригада "Рубіж" знищила гармату "Рапіра" під Бахмутом: яких втрат зазнав ворог (відео)
Окупанти намагалися замаскувати техніку в лісосмузі, проте українські бійці її виявили та знищили. Після вдалих ударів у небо здійнявся сірий дим.
Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" знищили російську гармату МТ-12 "Рапіра" на Бахмутському напрямку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.
"Бійці бригади "Рубіж" Гвардії наступу продовжують демілітаризувати агресора на Бахмутському напрямку", — сказав Ігор Клименко.Важливо
Він опублікував відео, на якому видно, як військові знищують ворожу гармату МТ-12 "Рапіра", яку окупанти замаскували в лісосмузі. Після декількох вдалих ударів техніку ворога було ліквідовано, а в небо здійнявся сірим дим.
Втрати ЗС РФ, які завдали підрозділи Нацгвардії
Протягом минулого тижня на східних і південних напрямках підрозділи Нацгвардії завдали ворогу наступних втрат:
- 21 танк;
- 11 БМП;
- БТР;
- 18 ББМ;
- 36 одиниць автомобільної техніки;
- РСЗВ;
- три склади БК;
- командно-штабна машина;
- чотири комплекси РЕБ;
- три склади БК.
"Не зупиняємося!" — додав Клименко.
МТ-12 "Рапіра": що відомо
МТ-12 "Рапіра" — це радянська буксирована протитанкова гармата. Вона являє собою модернізацію 100-мм протитанкової гармати Т-12. Гармату можна використовувати для ураження танків, бронетранспортерів та інших засобів бронетехніки, для стрільби по бронековпаках, амбразурах довготривалих і дерев'яно-паперових вогневих точок та для знищення живої сили й вогневих засобів супротивника.
Нагадаємо, 14 грудня волонтер Сергій Стерненко розповів, що український дрон залетів у люк ворожого танку та знищив його.
15 грудня стало відомо, що бійці 108-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України знищували ворога за допомогою БПЛА вітчизняного виробництва "Химера". Українцям вдалося уразити декілька транспортних засобів ЗС РФ і систему РЕБ "Поле-21".