Бригада "Рубіж" знищила гармату "Рапіра" під Бахмутом: яких втрат зазнав ворог (відео)

Окупанти намагалися замаскувати техніку в лісосмузі, проте українські бійці її виявили та знищили. Після вдалих ударів у небо здійнявся сірий дим.

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Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" знищили російську гармату МТ-12 "Рапіра" на Бахмутському напрямку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"Бійці бригади "Рубіж" Гвардії наступу продовжують демілітаризувати агресора на Бахмутському напрямку", — сказав Ігор Клименко.

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Він опублікував відео, на якому видно, як військові знищують ворожу гармату МТ-12 "Рапіра", яку окупанти замаскували в лісосмузі. Після декількох вдалих ударів техніку ворога було ліквідовано, а в небо здійнявся сірим дим.

Втрати ЗС РФ, які завдали підрозділи Нацгвардії

Протягом минулого тижня на східних і південних напрямках підрозділи Нацгвардії завдали ворогу наступних втрат:

21 танк;

11 БМП;

БТР;

18 ББМ;

36 одиниць автомобільної техніки;

РСЗВ;

три склади БК;

командно-штабна машина;

чотири комплекси РЕБ;

три склади БК.

"Не зупиняємося!" — додав Клименко.

МТ-12 "Рапіра": що відомо

МТ-12 "Рапіра" — це радянська буксирована протитанкова гармата. Вона являє собою модернізацію 100-мм протитанкової гармати Т-12. Гармату можна використовувати для ураження танків, бронетранспортерів та інших засобів бронетехніки, для стрільби по бронековпаках, амбразурах довготривалих і дерев'яно-паперових вогневих точок та для знищення живої сили й вогневих засобів супротивника.

Нагадаємо, 14 грудня волонтер Сергій Стерненко розповів, що український дрон залетів у люк ворожого танку та знищив його.

15 грудня стало відомо, що бійці 108-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України знищували ворога за допомогою БПЛА вітчизняного виробництва "Химера". Українцям вдалося уразити декілька транспортних засобів ЗС РФ і систему РЕБ "Поле-21".