"Постійно під наглядом": лікування дружини Буданова займе багато часу, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, госпіталізація вже завершилася, проте з наслідками інциденту ще доведеться справлятися ще тривалий час.

Госпіталізація дружини глави ГУР МО Маріанни Буданової та кількох співробітників відомства закінчилася, але курс лікування триває. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону 18 грудня.

За його словами, самопочуття дружини Кирила Буданова прийнятне, і вона більше не перебуває на госпіталізації. Попри це, вона продовжить курс лікування, який триватиме ще довго.

"Постійно під наглядом лікарів. Українські лікарі своєчасно знайшли, виконали та запобігли можливим поганим наслідкам. Тому цей процес ще триватиме", — каже Андрій Юсов.

Окремо він торкнувся теми розслідування інциденту. Воно триває, проте нових подробиць щодо цього немає, адже це також тривалий процес. Щойно будуть якісь результати, то про них обов'язково сповістять суспільство.

У майбутньому представники Головного управління розвідки робитимуть усе для того, щоб ситуація не повторилася. Для цього довелося змінити протоколи безпеки, однак про що саме йшлося, представник розвідки не розповів детальніше.

"Звичайно, додаткових заходів безпеки було вжито, усі необхідні дії та висновки було зроблено", — каже Андрій Юсов.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо про те, що Маріанна Буданова, дружина глави ГУР Кирила Буданова, опинилася в лікарні із симптомами отруєння. Пізніше стало відомо, що постраждали й інші співробітники відомства.

6 грудня представник ГУР МО Андрій Юсов поділився деякими даними про отруєння дружини Буданова агентами РФ. За його словами, в умовах війни всі мають бути пильними, навіть перебуваючи в тилу. Росіяни використовують найгірші інструменти для досягнення своїх брудних цілей.