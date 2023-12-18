"Знаходимо та забираємо": у Нацгвардії розповіли, як російські дрони допомагають ЗСУ (відео)

Російські військові застосовують вартісні дрони, проте не вміють із ними справлятися. Окупанти можуть не забити свої дані в БПЛА, тому той залишається "чистим", розповів український військовий на псевдо "Форвард".

Командир відділення ударних безпілотників Національної гвардії України Роман на псевдо "Форвард" заявив, що дрони важливі на війні, оскільки зменшують людський фактор. Про це він розповів "Суспільному Донбас".

"Дрони — це дуже важливо, тому що ми зменшуємо людський фактор. Наприклад, є просто розвідка, а є розвідка дронами. Краще застосувати дрон, навіть якщо він упаде, то краще хай впаде дрон, ніж ми втратимо наших військовослужбовців", — сказав він.

Він зазначив, що не рахує кількість знищеної ворожої техніки за допомогою безпілотників.

"Із веселого: ми дуже техніки багато нищимо. Був навіть їхній так званий найкращий танк Т-79 "Прорив". Їх на напрямку Кремінної дуже багато", — розповів Роман.

Дрони, які застосовує ворог

За словами військового, окупанти застосовують вартісні дрони, проте не вміють із ними справлятися. Раніше ЗС РФ робили розвідку за допомогою "Орлана", тоді як наразі в них збільшилася кількість БПЛА.Ідеться не про звичайні "мавіки", а про Mavic-30, які можуть довго літати й на великі відстані. Ціна таких дронів — по пів мільйона.

"Це дуже класні дрони. Але оскільки в них дронів дуже багато, вони дуже часто їх просто втрачають. А ми їх просто потім знаходимо та собі забираємо. Іноді вони безглуздо можуть не забивати свої дані в цей дрон, і дрон лишається чистим. Тобто ми можемо його взяти й зразу відправити до них", — зауважив Роман.

Нагадаємо, 18 грудня командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес повідомив, що російські військові мають перевагу в FPV-дронах. В окупантів росте використання БПЛА в бою, натомість в Україні пропорційно збільшується кількість систем РЕБ.

17 грудня фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що окупанти почали використовувати БПЛА, оснащені модулями для іншої частоти. За його словами, ворог повертається на діапазон частот, який використовував раніше.