Колаборант Табачник має бізнес на окупованих територіях України, — розслідування (відео)

Людина, яка за часів Віктора Януковича, була міністром освіти в Україні, говорить про біолабораторії та лякає своїх теперішніх співгромадян американцями.

Дмитро Табачник — ексміністр освіти й науки України, заробляє на сільськогосподарському виробництві в межах окупованих територій, підтримує тісні зв'язки з керівниками окупаційних адміністрацій Херсонщини Сергієм Сальдо й Запоріжжя Євгеном Балицьким. Про це йдеться в репортажі проєкту "Телебачення Торонто".

Табачник займається аграрним бізнесом на окупованому Приазов'ї, використовуючи, зокрема, вкрадену росіянами техніку. Водночас розповідає в ефірі пропагандистських каналів РФ, що в разі "невдалої СВО" українські лани захоплять американці.

Як ексміністр впливає на українську політику й окуповані території — розслідування

"Просто постає завдання в СВО. Якщо не буде досягнуто перемоги, то величезна кількість людей не залишиться жити у своєму домі. Їх звідти вишвирнуть, а там будуть чи біолабораторії, чи поля американських фірм", — каже зрадник Табачник.

Журналісти-розслідувачі дізналися, із ким саме з-поміж топових чиновників освітньої галузі спілкується Табачник. Також стало відомо про його контакти з "регіоналами" Нестором Шуфричем і Олегом Царьовим, спільні бізнесові та навіть побутові (відвідування лікарів, прохання за знайомих, заступництво перед ФСБ тощо) справи із Сальдо й Балицьким.

Агробізнес Табачника на окупованій росіянами території України

Дмитро Табачник, проти якого запровадив санкції президент Володимир Зеленський, веде прибутковий аграрний бізнес в окупованих районах Запорізької області, де його фірми "Оріана-Агро" та "Солекс" оформлено на довірених осіб, а крадену техніку постачав представник Кадирова на ім'я Мурад Саїдов.

Агробізнес Табачника на окупованій росіянами території України Фото: Телебачення Торонто

"Це мої два підприємства — "Оріана-Агро" (Вовчанське, Якимівський район) і "Солекс" (Богданівка)", — демонструють журналісти листування Табачника.

Листування Табачника з окупованого Криму Фото: Скріншот відео Телебачення Торонто

Сам Табачник, за даними розслідувачів, живе в тимчасово окупованому Криму й має там бізнес. Його компанії причетні до незаконного вивезення зерна окупантами з території України. Також він особисто допомагав загарбникам у Херсонській і Запорізькій областях та співпрацював із ФСБ РФ ще до повномасштабного вторгнення, заявили журналісти.

Нагадаємо,2022 року було завершено спецрозслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича й експрем'єр-міністру України Миколі Азарову в справі Харківських угод.

Фокус писав, що суд дозволив арешт ексміністра оборони Михайла Єжеля у зв'язку з Харківськими угодами. Щокрема, ще раніше підозри через підписання Харківських угод отримали колишній міністр юстиції Олександр Лавринович і колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

Раніше стало відомо, що ексміністр освіти, підозрюваний у держзраді, із 2021 року є співвласником зареєстрованого в Сімферополі ТОВ. Будівельна компанія, співзасновником якої є Табачник, внесена за російським законодавством у реєстр юридичних осіб країни-агресорки. Її часткою в 50% експосадовець володіє з жовтня 2021 року.