Табачник спільно з росіянином володіє будівельною компанією в Криму, — розслідування

Журналісти з’ясували, що ексміністр освіти, підозрюваний у держзраді, з 2021 року є співвласником зареєстрованого в Сімферополі ТОВ.

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Дмитро Табачник, що обіймав посаду міністра освіти та науки України за часів президентства Віктора Януковича, має з 2021 року бізнес у тимчасово окупованому РФ Криму. Про це повідомили 24 травня у соцмережах розслідувачі проєкту "Схеми".

Будівельна компанія, співзасновником якої є Табачник, внесена за російським законодавством у реєстр юридичних осіб країни-агресорки. Її часткою у 50% експосадовець володіє з жовтня 2021 року. Товариство з обмеженою відповідальністю називається "Спеціалізований забудовник "Таврида-Центр".

За даними реєстру, фірма знаходиться у Сімферополі в тимчасово окупованому російськими силами Криму, а основний напрямок її роботи — "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". Співвласником бізнесу вказаний громадянин РФ Володимир Аматуні.

"У 2021 році "Таврида-Центр" зафіксувала збитки, звітів за 2022 рік іще не публікувала", — підкреслили розслідувачі.

Фото: Схеми

Журналістам вдалося додзвонитися Табачнику. У пості йдеться, що, почувши запитання про підтримку окупаційної влади та бізнес в Криму, колишній міністр сказав лише "до побачення". Після цього короткого діалогу він припинив брати слухавку.

Нагадаємо, 27 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що Дмитро Табачник здобув посаду в окупаційній "адміністрації" Запорізької області.

12 травня пресслужба СБУ проінформувала, що Дмитро Табачник співпрацював з ворожою ФСБ та брав участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.