Табачник совместно с россиянином владеет строительной компанией в Крыму, — расследование

Журналисты выяснили, что экс-министр образования, подозреваемый в госизмене, с 2021 года является совладельцем зарегистрированного в Симферополе ООО.

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Дмитрий Табачник, занимавший должность министра образования и науки Украины во время президентства Виктора Януковича, имеет с 2021 года бизнес во временно оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщили 24 мая в соцсетях расследователи проекта "Схемы".

Строительная компания, соучредителем которой является Табачник, внесена по российскому законодательству в реестр юридических лиц страны-агрессорки. Ее долей в 50% экс-чиновник владеет с октября 2021 года. Общество с ограниченной ответственностью называется "Специализированный застройщик "Таврида-Центр".

По данным реестра, фирма находится в Симферополе во временно оккупированном российскими силами Крыму, а основное направление ее работы – "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика". Совладельцем бизнеса указан гражданин РФ Владимир Аматуни.

"В 2021 году "Таврида-Центр" зафиксировала убытки, отчеты за 2022 год еще не публиковала", — подчеркнули расследователи.

Фото: Схемы

Журналистам удалось дозвониться Табачнику. В посте говорится, что, услышав вопрос о поддержке оккупационных властей и бизнесе в Крыму, бывший министр сказал только "до свидания". После этого короткого диалога он перестал брать трубку.

Напомним, 27 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Дмитрий Табачник получил должность в оккупационной "администрации" Запорожской области.

12 мая пресс-служба СБУ проинформировала, что Дмитрий Табачник сотрудничал с вражеской ФСБ и участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.