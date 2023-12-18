"Гарно себе проявляють": аеророзвідник ЗСУ відповів, чи потрібно мобілізовувати жінок (відео)

Боєць Ігор Луценко наголосив, що до лав української армії необхідно залучати більше жінок. Зокрема, цього особливо потребують медичні підрозділи ЗСУ.

Військовослужбовець ЗСУ, аеророзвідник 72-ї окремої механізованої бригади й народний депутат VIII скликання Ігор Луценко заявив, що Україна потребує мобілізації жінок. Про це йшлося в коментарі Луценка в ефірі телеканалу "Київ 24".

За словами військовослужбовця, потрібно розглянути можливість із залучення більшої кількості жінок до захисту країни.

"Хотілося би бачити більшу участь жінок в обороні нашої країни" — сказав аеророзвідник ЗСУ.

За словами Луценка, армія України гостро потребує поповнення лав, зокрема, у медичних силах.

"Потреба в цьому є колосальна. Жінки, які зараз є в ЗСУ та поблизу, дуже гарно себе проявляють. У прагненні змін величезна кількість жінок цих змін досягають. Зокрема, у медицині. Тому я вважаю, потрібно подумати, як ширше залучити більше жінок до захисту нашої країни", — додав Луценко.

Він також прокоментував законопроєкти щодо мобілізації в Україні. За його словами, єдина мета обговорення таких документів — загострити ситуацію в суспільстві.

"Точно не можу коментувати ті чернетки законів, які нам зараз показують, тому що основна мета цих заходів — спровокувати в суспільства зворотню реакцію. Подібні документи я би оцінював комплексно", — додав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на важливості підготовки змін у системі мобілізації для обговорення на Ставці. Однак, попри обговорення питань воєнного характеру на останній Ставці, зміни в системі мобілізації так і не були озвучені.

Нагадаємо, що членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що Генштаб ЗСУ проти демобілізації через недостатню кількість людського ресурсу.

Згідно з чинним законодавством, підлягають одразу кілька категорій громадян. У 2024 році задіяння рекрутерів має зробити призов до Сил оборони гнучкішим.