Україна може мобілізувати на фронт ув'язнених із в'язниць, — командир 3 ОШБр (відео)

За словами Максима Жоріна, ув'язнені могли б принести певну користь на фронті, але розраховувати на них у повному обсязі не варто було б.

Заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін заявив, що не проти того, щоб в Україні створили бойові загони з ув'язнених, як це робиться у РФ. Про це він заявив журналісту Роману Бебеху, ведучому проєкту "Бомбардир". Відповідний ролик було опубліковано в соцмережі TikTok.

"Ми маємо розуміти, що це досить складний людський ресурс, з яким є певні особливості в роботі. Їх потрібно враховувати. Навіть у Росії не всі можуть так керувати зеками, як це робили "вагнерівці", — сказав Жорін.

Він заявив, що ув'язнені могли б принести певну користь на фронті, але розраховувати на них у повному обсязі не варто було б. Їх не можна порівняти з мотивованим підрозділом, але частину завдань вони могли б виконати.

"За умови правильного підбору кадрових офіцерів, які цим би управляли, це могла б бути ефективна історія, яка дала б нам одночасно кілька питань закрити. Це і брак ресурсу кадрового людського ресурсу в армії, і витрата коштів на цих людей. Коли вони будуть в армії, то витрата коштів хоча б буде виправдана", — сказав Жорін.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали кількість військових РФ, які наступають під Бахмутом. Бахмутський напрямок для ЗС РФ є пріоритетним. Ворог хоче продовження подальшої окупації Донеччини, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.