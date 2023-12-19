"Україна ще потребує допомоги": США оголосять про новий пакет до кінця місяця, — Білий дім

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що після цього пакета у Білого дому не буде повноважень. Потрібно, щоб Конгрес виділив кошти.

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України до кінця грудня. Про це заявив представник Білого дому, координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

За його словами, після цього пакета у Білого дому не буде повноважень. Потрібно, щоб Конгрес виділив кошти.

"Україна все ще потребує нашої допомоги, і Конгресу вже давно настав час перейти до дій, піднятися за свободу і демократію, на захист наших власних інтересів національної безпеки, про які тут ідеться", — сказав Кірбі.

За словами журналістів, Кірбі не уточнив, що саме входитиме в новий пакет військової допомоги.

"У нас вистачає на один хороший пакет, що саме в ньому буде і яка загальна сума, я не можу вам зараз сказати", — сказав він.

Також Кірбі заявив, що президент США Джо Байден залучений до переговорів у Конгресі щодо законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю, а також щодо фінансування на зміцнення південного кордону США.

"Як сказав президент, важливо рухатися вперед. Він готовий щиро вести переговори, готовий іти на компроміси як з питання політики, так і з питання безпеки кордону", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться наприкінці грудня. За словами контролера Пентагону Майкла МакКорда, Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї і техніки українським військовим. Уже 30 грудня рахунки будуть порожніми.