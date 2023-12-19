Тривога тривала кілька годин: РФ влаштувала нову повітряну атаку БПЛА (карта)

Ворожі дрони були помічені в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Уперше про загрозу Повітряні сили попередили о 23:39 18 грудня.

"Увага! Рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" із Херсона в північно-західному напрямку (Миколаївська/Дніпропетровська області)", — ідеться в повідомленні.

Пізніше у ЗСУ заявили, що дрони помітили на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей. Вони рухалися в напрямку Кривого Рогу. Другу групу було зафіксовано в районі Бериславського району Херсонщини. БПЛА рухалися в напрямку Миколаївської області.

Потім стало відомо, що обидві групи попрямували в бік Кіровоградської області.

"Рух БпЛА "Shahed" через Кіровоградську область — у напрямку Черкаської області", — заявили Повітряні сили о 00:54. Пізніше з'явилося повідомлення про те, що дрони попрямували на Вінниччину, а потім — на Хмельниччину.

"Старокостянтинів — залишайтеся в укриттях!" — заявили в ЗСУ о 03:07 ночі.

Відбій повітряної тривоги було оголошено о 03:56 ночі. Таким чином повітряна тривога тривала понад 4 години.

Нагадаємо, що у ЗМІ показали бойовий катер, який захищає Київ від атак ЗС РФ. Російські військові можуть прокладати маршрути ракет і дронів через річки, щоб ускладнити роботу українських радарів. У Дніпрі регулярно чергують бійці на бойовому катері.

Також у Міненерго розповіли, коли можливі масові відключення світла. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, блекаути можливі, якщо знову станеться ураган, який нещодавно вирував в Одеській області. Якщо будуть сильні морози — енергосистема витримає.