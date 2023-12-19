Не тільки на суші, а й на воді: в Україні сформували нові мобільні вогневі групи (відео)

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, протягом року моряки з окремого річкового дивізіону активно розвивали свої навички. Вони пройшли низку інтенсивних тренувань, що призвело до значного поліпшення їхньої ефективності в обороні українського неба.

У складі Сил оборони України з'явилися нові мобільні вогневі групи, які діють на воді. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач розповів, що протягом року військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону відточували свою майстерність. За цей час вони пройшли низку інтенсивних тренувань, які дозволили їм підвищити свою ефективність у захисті України.

"У результаті цих дій утворилися нові мобільні вогневі групи, які захищають українське небо в Північній операційній зоні не тільки на суші, а й на воді", — розповів Наєв.

Нагадаємо, Сили оборони мають можливість збивати російські ударні дрони Shahed-136 різними засобами ППО. Серед засобів є і західні установки, і старі радянські. При цьому західні системи показують кращу ефективність.

Також нагадаємо, ЗМІ проаналізували кількість дронів, які Росія застосувала в Україні на початку осені, і кількість таких, які були перехоплені силами протиповітряної оборони. За їхніми оцінками, середня успішність українських протиповітряних сил становить близько 75%.