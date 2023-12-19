"Розірвали на шматки": прикордонники знищили рій дронів ЗС РФ під Запоріжжям (фото)

Українські бійці успішно приземлили російський дрон, завдавши йому мінімальні пошкодження, свідчать фото ДПСУ. Тепер йому можна замінити кілька пропелерів і він зможе вдарити по позиціях ЗС РФ.

На Запорізькому напрямку ЗС РФ використали масовану атаку дронів різних типів, щоб завдати шкоди позиціям Сил оборони. Щоб знешкодити рій безпілотників, бійці підрозділу прикордонників використали антидронові рушниці. Деякі ворожі пристрої розлетілись на дрібні шматки, деякі — уціліли. Наслідки відбиття ворожої повітряної атаки показали у Telegram-каналі Державної прикордонної служби (ДПСУ).

У дописі вказано, що російські дрони намагались дістатись до українських укріплень з різних напрямків. В нагоді стали антидронові рушниці, завдяки яким деякі безпілотники ЗС РФ розірвались на шматки. Таких випадків було п'ять, ідеться у дописі. Також опублікували кілька світлин, на яких видно уламки різного розміру.

Уламки дронів ЗС РФ під Запоріжжям Компонент російського дрона Складова частина російського БПЛА Рештки російського дрона під Запоріжжям

Два БПЛА вдалось знешкодити, не розтрощивши. Їх "ювелірно посадили", розповіли прикордонники. Як доказ, показали світлину, на якій видно дрон, якому потрібно замінити пропелери і він полетить.

Дрон ЗС РФ, який зуміли посадити бійці Сил оборони Російський БПЛА на Запорізькому напрямку Фото: ДПСУ

Ще один пристрій під дією антидронової рушниці заплутався у гіллі дерев, пояснили бійці.

Російський БПЛА, який застрягнув на дереві на півдні фронту Фото: ДПСУ

На якому саме відтинку фронту під Запоріжжям сталась атака рою дронів ЗС РФ, прикордонники не вказали.

Бої на півдні — деталі

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни у одному з останніх аналітичних звітів вказали, що російські війська намагаються вести штурмові дії на південь від Великої Новосілки — біля Приютиного. Також продовжують бої біля Роботиного та Вербового, де бійці Сил оборони тримають відвойовані у ворога позиції.

Тим часом експерти спільноти DeepState відзначили активність російських військ на 200-кілометровій ділянці фронту від Куп'янська до Мар'їнки. Вказали, що ворог просунувся на деяких ділянка на відстань кілька сотень метрів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про нову точку зосередження російської техніки. З його слів, ідеться про Волноваху, де збирають бензовози та вантажівки зі снаряди та живою силою. При цьому ворог захищає накопичення сил за допомогою мирних жителів: використовує їх як живий щит.

Нагадуємо, західні ЗМІ анонсували укладання безпекової угоди між Британією та Україною. Головна увага домовленостей — захист у Чорному морі. Між тим угорські посадовці запевнили, що потрібно і далі розмовляти з країною-агресором. На їхню думку, це дозволить досягнути миру.