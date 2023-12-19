Росія має намір збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб: які плани у Кремля

За словами глави російського Міноборони Сергія Шойгу, у 2023 році чисельність особового складу ЗС РФ було доведено до одного мільйона 150-ти тисяч військовослужбовців.

Чисельність особового складу Збройних сил РФ у 2023 році доведено до 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців, а надалі вона збільшиться до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч осіб — контрактники. Таке збільшення пов'язане зі вступом Фінляндії до НАТО і "пропорційне зовнішнім загрозам" Російської Федерації, заявив 19 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час виступу на розширеному засіданні колегії Міноборони.

Шойгу доповів, що поточного року ЗС РФ укомплектували й оснастили дві загальновійськові армії, змішаний авіаційний корпус 50 з'єднань і військових частин, зокрема чотири дивізії, 18 бригад, 28 полків.

"Усі плани з комплектування армії та флоту в поточному році виконані в повному обсязі. Їхню чисельність доведено до одного мільйона 150-ти тисяч військовослужбовців", — відзвітував міністр.

За його словами, на тлі вступу Фінляндії до Північноатлантичного альянсу і можливого вступу до військового блоку Швеції Міноборони РФ продовжують формування Ленінградського і Московського військових округів. При цьому з 1 грудня оборонне відомство розпочало виконання указу президента Володимира Путіна щодо нарощування сил до 1 млн 320 тисяч осіб.

Також Шойгу заявив, що вік призову буде збільшено з 18 до 21 року, а граничний — з 27 до 30 років, причому цю норму запроваджуватимуть у російську армію поетапно.

Нагадаємо, 14 грудня президент Росії Володимир Путін під час прямої лінії та пресконференції заявив, що на території України в зоні бойових дій перебуває 617 тисяч російських військовослужбовців. За його словами, протяжність лінії фронту становить близько 2 тисячі кілометрів.